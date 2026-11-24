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Imam Tahir Kukaj, shqiptar nga Kosova, shërben si kapelan mysliman në Departamentin e Policisë së Nju Jorkut (NYPD). Më 19 nëntor, në një ceremoni të mbajtur në Nju Jork, ai u nderua me mirënjohjen për vitin 2026 nga NYPD-ja dhe Shoqata Vëllazërore e Zbatimit të Ligjit Arabo-Amerikan (AALFA).
Tahir Kukaj është imam në Qendrën Kulturore Islame Shqiptare në Staten Island, ndërsa në kuadër të Policisë së Nju Jorkut ofron mbështetje fetare dhe shpirtërore për pjesëtarët e policisë.
Kjo mirënjohje është vlerësim për përkushtimin e tij, kontributin në shoqatë dhe shërbimin e vazhdueshëm ndaj komunitetit.
Shqiptarët nuk kanë nevojë të kërkojnë shembuj larg, kur i kanë edhe në mesin e tyre.
Halil Avdulli