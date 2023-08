Policia e Qipros Veriore: 8 oficerë u plagosën pasi paqeruajtësit e OKB-së ndërhynë në punimet rrugore

Policia e Qipros Veriore konfirmoi sot se tetë oficerë u plagosën në kaosin që u krijua në Vijën e Gjelbër pasi paqeruajtësit e OKB-së ndërhynë në punimet që po zhvilloheshin për ndërtimin dhe zgjerimin e një rruge, transmeton Anadolu.

Mosmarrëveshja midis oficerëve të policisë qipriote veriore dhe paqeruajtësve të OKB-së shpërtheu rreth orës 9 të mëngjesit të premten në rrugën Pile-Yiğitler, e cila po ndërtohet dhe zgjerohet, tha në një deklaratë Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC).

Forcat e OKB-së parkuan “qëllimisht” automjetet e tyre në rrugë dhe bllokuan hyrjen në zonë për të parandaluar punimet e ndërtimit të rrugës duke mos respektuar masat e sigurisë të vendosura nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, thuhet në deklaratë.

Në këtë kaos, tetë policë u plagosën dhe u dërguan në një spital në afërsi, tha policia, duke shtuar se oficerët e policisë u liruan nga spitali pasi morën trajtimin e nevojshëm.

Rëndësia e punimeve të ndërtimit të rrugëve

Zgjerimi i rrugës Pile-Yiğitler është strategjikisht i rëndësishëm për banorët vendas pasi do t’u japë atyre më shumë mundësi për të arritur në fshatin Pile, ku turqit dhe grekët qipriotë jetojnë së bashku.

Qytetarët e qytetit Beyarmudu, pika e fundit e kalimit nga territori turk në Pile, kanë thënë se nga projekti i rrugës, i cili po përgatitet për kalimin nga fshati Yiğitler në Pile pa rënë në kontakt me bazat britanike dhe administratën greke qipriote të Qipros Jugore, do të përfitojnë ata që jetojnë në zonat kufitare.

Güray Kafa, i cili zotëron një shtëpi në Vijën e Gjelbër, tha për Anadolu se ai udhëton nga zona e konfliktit në Beyarmudu për punë në baza ditore, por se kalimi nga Vija e Gjelbër në territorin e TRNC-së është i vështirë për shkak të bazave britanike.

Kafa pohoi se OKB-ja po pengon qëllimisht rrugën për në fshat duke mos ofruar alternativa në vendkalimin kufitar Beyarmudu për në Pilen e kontrolluar nga OKB-ja.

“Kur të përfundojë ndërtimi i rrugës, do të jetë shumë i dobishëm për banorët. Kjo rrugë nuk do të kalojë nëpër baza britanike apo territor qipriot grek dhe nuk do të ketë ushtarë britanikë në vendkalime”, tha ai.

Emrah Eskimuhtaroğlu, një tjetër banor i rajonit, theksoi gjithashtu rëndësinë e projektit jo vetëm për banorët e Piles, por edhe për disa turq qipriotë që kanë një shtëpi dhe tokë në Vijën e Gjelbër, duke vënë në dukje vështirësinë e kalimit përmes Portës Kufitare Beyarmudu për shkak të trafikut, por edhe bazave britanike.

“Ne nuk mund të shkojmë në Pile apo zona të tjera kur të duam”, u ankua ai.

Ai kritikoi paqeruajtësit e OKB-së për moslejimin e qytetarëve turq dhe njerëzve që më vonë janë bërë qytetarë të TRNC-së të vizitojnë Pilen.

Si administrata greke qipriote, ashtu edhe OKB-ja, janë kundër projektit të rrugës Pile-Yiğitler, të cilin TRNC-ja filloi ta zbatojë të enjten.

Banorët e Piles do të jenë në gjendje të përdorin distanca më të shkurtra dhe nuk do të duhet të kalojnë nëpër bazat britanike kur kalojnë në anën turke si rezultat i punës së ndërtimit dhe riparimit të rrugës Pile-Yiğitler prej 11,6 kilometrash.

7,5 kilometrat e parë të rrugës do të kalojnë përmes Yiğitlerit, kurse 4,1 kilometrat e dytë do të kalojnë përmes fshatit Pile.