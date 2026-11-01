Policia gjen armë në një veturë në Zubin Potok, arrestohen dy persona

Policia e Kosovës ka gjetur dhe sekuestruar armë zjarri në veturën të cilën e drejtonte A.B ku pasagjerë ishte I.M.
Të personat janë arrestuar nga Policia.
Armët janë gjetur ngjatë një kontrolli rutinor ku vetura ishte ndaluar në fshatin Gazivod të Zubin Potokut të dielën rreth orës 16:15 minuta.
Më datën 01.11.2026, rreth orës 16:15, zyrtarët policorë të Stacionit Policor në Zubin Potok, në fshatin Gazivod, kanë ndaluar për kontroll rutinor një automjet me targa vendore, të cilin e drejtonte personi A.B., i lindur në vitin 1993, ndërsa pasagjer ishte personi I.M, i lindur në vitin 1973.
“Gjatë kontaktit me personat, zyrtarët policorë i kanë pyetur nëse posedonin ndonjë send të kundërligjshëm. Me këtë rast, drejtuesi i automjetit ka deklaruar se posedonte armë, të cilat sipas tij, i kishte gjetur në një thes, disa metra larg vendit ku ishte ndaluar automjeti. Zyrtarët policorë, duke vepruar me profesionalizëm dhe duke zbatuar masat e nevojshme të sigurisë, fillimisht kanë arrestuar dy personat. Më pas, gjatë kontrollit të automjetit, janë gjetur dhe sekuestruar katër (4) armë zjarri, njëra prej tyre e llojit AK-47 dhe tri armë të tjera të llojit M-48”, thuhet në komunikatën e Policisë.
Policia ka bërë të ditur se me urdhër të Prokurori i Shtetit, janë kryer bastisje në vendmabnimet e të arrestuarve, ku nuk është asgjë e kundërligjshme.
Me udhëzim të Prokurorit të Shtetit, të dy personat janë intervistuar në cilësinë e të dyshuarve, sipas procedurave ligjore.
“Pas intervistimit, me urdhër të prokurorit, të njëjtit janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti do të hetohet për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’”, thuhet në komunikatë.