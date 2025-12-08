Policia izraelite ndërron flamurin e OKB-së me atë izraelit gjatë bastisjes në kompleksin e UNRWA-s

Policia izraelite hoqi flamurin e Kombeve të Bashkuara nga kompleksi i agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) në Kudsin Lindor dhe ngriti flamurin izraelit në vend të tij, tha të hënën komisioneri i përgjithshëm i agjencisë, transmeton Anadolu.
Philippe Lazzarini tha përmes platformës së kompanisë amerikane të mediave sociale X se “Sot në mëngjes herët, policia izraelite e shoqëruar nga zyrtarë komunalë hyri me forcë në kompleksin e UNRWA-s në Kudsin Lindor”.
“Motoçikletat e policisë, si dhe kamionët dhe pirunët ngritës, u sollën dhe të gjitha komunikimet u ndërprenë. Mobiliet, pajisjet e IT-së dhe prona të tjera u sekuestruan”, shtoi ai.
Lazzarini konfirmoi se flamuri i OKB-së “u rrëzua dhe u zëvendësua me një flamur izraelit”.
Selia e agjencisë, e vendosur në lagjen Sheikh Jarrah të Kudsit Lindor, ishte boshatisur më parë këtë vit pas një vendimi izraelit.