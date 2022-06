Policia kap mbi 90 kilogramë drogë, Sveçla: Do të shkatërrojmë çdo grup të organizuar kriminal

Policia e Kosovës ka kapur mbi 90 kilogramë drogë e llojit marihuanë dhe janë arrestuan dy persona.

Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla.

Ai ka thënë se nuk do të bëjnë asnjë kompromis për asnjë individ dhe do të shkatërrojnë çdo grup të organizuar kriminal të cilët po trafikojnë apo po kultivojnë drogë në Kosovë.

Sveçla shtoi se shqetësimi i qytetarëve për përhapjen e përdorimit të llojeve të ndryshme të drogave, sidomos nga fëmijët, është thirrje për institucionet që të punojnë dhe luftojnë pakompromis grupet kriminale.

“Kjo është vazhdimësi e angazhimit tonë të përbashkët në luftën kundër narkotikëve që po zhvillohet me sukses në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Mirënjohje për të gjithë zyrtarët e angazhuar maksimalisht në këtë drejtim, për të shkatërruar grupet kriminale dhe për të bërë vendin tonë të sigurt për të gjithë”.

“Porosia është e qartë: Nuk do të bëjmë asnjë kompromis për asnjë individ dhe do të shkatërrojmë çdo grup të organizuar kriminal të cilët po trafikojnë apo po kultivojnë drogë në Kosovë. Atë do të bëjmë çdo ditë dhe në çdo cep të Kosovës”, ka shkruar ai.