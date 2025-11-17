Policia mohon raportimet e mediave serbe për incident në kufi, jep detaje për arrestimin e katër shtetasve serbë

Policia e Kosovës ka mohuar informacionet e publikuara nga disa media në Serbi, sipas të cilave një “grup i armatosur shqiptarësh ka hapur zjarr ndaj pjesëtarëve të ushtrisë serbe pranë bazës së ashtuquajtur ‘Debela Glava’”.
Në një njoftim për opinionin publik, Policia theksoi se këto pretendime janë dezinformata dhe nuk korrespondojnë me asnjë ngjarje të verifikuar nga autoritetet në territorin e Kosovës.
“Në bazë të të gjitha të dhënave operative, raportimeve nga njësite policore në terren dhe koordinimit me institucionet tjera kompetente, nuk është regjistruar asnjë incident i karakterit të pretenduar. Publikimi i informacioneve të tilla të pasakta kontribuon në krijimin e perceptimeve të rreme dhe rritjen e tensioneve të panevojshme në zonat kufitare,” tha Policia e Kosovës.
Ajo siguroi qytetarët se situata në zonën kufitare ka qenë dhe vazhdon të mbetet e qetë dhe nën kontroll të autoriteteve.
Gjithashtu, gjatë realizimit të detyrave të rregullta operacionale gjatë ditës së djeshme, katër shtetas serbë janë arrestuar për kallim ilegal të vijës kufitare dhe armëmbajtje pa leje.
Policia bëri të ditur se armët dhe municioni i gjetur janë konfiskuar, ndërsa të dyshuarit janë dërguar në mbajtje sipas vendimeve të organeve të drejtësisë.
“Policia e Republikës së Kosovës u bën thirrje mediave që të referohen vetëm në burime të verifikuara dhe të shmangin publikimin e informacionit të pa konfirmuar, i cili mund të ndikojë negativisht në rendin dhe sigurinë publike. Ne mbetemi të përkushtuar në garantimin e sigurisë së përgjithshme, zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e rendit publik për të gjithë qytetarët,” thuhet në njoftim.