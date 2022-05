Policia plagos një person që ua drejtoi armën, gjejnë armatim e municion në shtëpinë e tij

Policia e Kosovës sot ka kryer një bastisje në një lokacion në Prishtinë, ku edhe janë sulmuar nga një person i dyshuar.

Pas raportimeve të djeshme se dje ka pasur të shtëna me armë zjarri, policia ka mbledhur informacionin e nevojshëm dhe sot ka shkuar që të kryente një bastisje në lokacionin e dyshuar, ku personi i dyshuar i ka drejtuar armën e zjarrit në drejtim të zyrtarëve policor.

Njëri nga zyrtarët policor në vetëmbrojtje ka përdorur armën ndaj personit të dyshuar më qëllim të neutralizimit të rrezikut për jetën e tij dhe kolegëve të tjerë.

“Njësitet policore në vendin e ngjarjes kanë hasur një arsenal armësh që posedonte personi i dyshuar. Personi i dyshuar është transferuar për trajtim mjekësor, përderisa rasti vazhdon të hetohet edhe më tutje nga autoritetet kompetente”, thuhet në njoftimin e policisë.

Njoftimi i plotë:

Zyrtari policor në vetëmbrojtje detyrohet të përdor armën e zjarrit ndaj të dyshuarit

Prishtinë, 08 maj 2022

Lidhur me raportimet se me datën 07.05.2022, në zonën e përgjegjësisë së stacionit policor veriu në Prishtinë ka pasur të shtëna me armë zjarri, pas informacioneve të mbledhura dhe hetimeve të kryera, bazuar në urdhrin e gjyqtarit të proceduarës paraprake sot më datë 08.05.2022, në lokacionin e dyshuar është kryer një bastisje nga zyrtarët policorë.

Policia gjatë realizimit të detyrave dhe autorizimeve ligjore bazuar në urdhëresën e gjykatës ka ndërmarr veprime në realizim të bastisjes në shtëpinë e të dyshuarit (B.B.).

Me të arritur në lokacion-shtëpinë e banimit të personit të dyshuar policia ka hasur në personin e dyshuar, i cili papritmas ka drejtuar armën në drejtim të zyrtareve policor duke ua rrezikuar jetën e tyre.

Falë shkathtësive dhe veprimeve të shpejta të zyrtarit policor i njëjti në vetëmbrojtje ka përdorur armën ndaj personit të dyshuar me qellim të neutralizimit të rrezikut për jetën e tij dhe kolegeve të tjerë.

Njësitet policore ne vendin e ngjarjes kane hasur një arsenal armësh që posedonte personi i dyshuar.

Personi i dyshuar është transferuar për trajtim mjekësor, përderisa rasti vazhdon të hetohet edhe me tutje nga autoritetet kompetente.