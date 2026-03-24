Policia serbe arreston katër shtetas të Shqipërisë nën dyshimin për gjuhë urrejtjeje në rrjetet sociale

Pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë kanë arrestuar katër shtetas të Shqipërisë nën dyshimin për nxitje të urrejtjes kombëtare, racore dhe fetare përmes postimeve në rrjetet sociale, transmeton Anadolu.
Autoritetet serbe njoftuan se janë arrestuar A.S. (1989), E.V. (1984), E.G. (1978) dhe A.C. (2005), të cilët u gjetën në territorin e Serbisë.
Sipas policisë, A.S. dyshohet se ka publikuar një video në Facebook ku një grup personash ndodhen në një automjet në autostradë përmes Serbisë.
Në video, thotë policia serbe, të dyshuarit shfaqin simbole të lidhura me idenë e “Shqipërisë së Madhe” dhe bëjnë komente për Serbinë në një kontekst “të papërshtatshëm dhe negativ”.
Të dyshuarve u është caktuar ndalim deri në 48 orë, pas së cilës do të dërgohen në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd – Departamenti i Posaçëm për luftën kundër krimit të teknologjisë së lartë, me akuza penale të ngritura kundër tyre.
Arrestimet vijnë në përvjetorin e fillimit të sulmeve ajrore të NATO-s në vitin 1999 ndaj asaj që atëherë ishte Republika Federale e Jugosllavisë, një datë që në gjithë rajonin shënohet me përkujtimore dhe mesazhe politike.