Policia shpall në kërkim katër persona për fajde e detyrim në Prizren,...

Policia shpall në kërkim katër persona për fajde e detyrim në Prizren, ua publikon fotot

Policia në Prizren ka lëshuar një deklaratë për bashkëpunim.

Në fotot e publikuara të katër të dyshuarve për fajde, Policia kërkon ndihmën e qytetarëve në lokalizimin e Bruno Kuzhnini, Gjon Kuzhnini, Elson Kuzhnini dhe Egzon Reshanin.

“Bazuar në autorizimin e Prokurorisë themelore në Prizren, katër personat e dyshuar, fotot e të cilëve janë publikuar, shpallen në kërkim nga Policia e Kosovës, pasi që dyshohen për kryerjen e veprave penale; Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës”.

Çdo informacion lidhur me personat në kërkim trajtohet me konfidencialitet të plotë dhe mund të dërgohet në adresën elektronike [email protected], ose në numrat e telefonit: 192 ose 080019999

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram