Politikani danez i ekstremit të djathtë sërish djeg Kuranin nën mbrojtjen e policisë në Suedi – VIDEO

Udhëheqësi i partisë daneze të ekstremit të djathtë Stram Kurs (Linja e fortë), Rasmus Paludan, dogji një kopje tjetër të librit të shenjtë musliman Kuranit të enjten nën mbrojtjen e policisë në Suedi, transmeton Anadolu Agency (AA).

Paludan, i cili ka shtetësi të dyfishtë daneze dhe suedeze, kohët e fundit ka djegur kopje të Kuranit në rajonet Frölunda, Boras dhe Trollhättan të provincës jugperëndimore Västergötland, në të cilat banojnë muslimanë.

Rreth 100 oficerë policie dhe dhjetë oficerë me rroba civile nga agjencia suedeze e inteligjencës SAPO kanë shoqëruar Paludan-in për ta mbrojtur atë nga kundërdemonstruesit.

Paludan e ka djegur librin e shenjtë në qytete të ndryshme të Danimarkës që nga viti 2017.

Ai vazhdoi provokimet e tij nën mbrojtjen e policisë gjatë muajit të shenjtë musliman të Ramazanit të këtij viti pranë lagjeve dhe xhamive të banuara nga muslimanët.

Protesta shpërthyen në qytetet Malmo, Norrkoping dhe Jonkoping, si dhe në kryeqytetin Stokholm, me çka u dëmtuan 125 automjete policie dhe 34 oficerë u plagosën, ndërsa 13 persona u arrestuan. /aa

👎Anti-Islam is legitimized under the name of “freedom of expression”

🔥Racist Rasmus Paludan burned the Quran under the protection of hundreds of police in Sweden.

✖️Muslims who wanted to jump into the river and stop Paludan were detained.@exakt24 pic.twitter.com/curo20lYbJ

— Crackdown Chronicles (@CrackdownReport) May 13, 2022