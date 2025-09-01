Poloni, dy gra nxirren me forcë pasi tentuan të protestojnë me flamur palestinez në një festival

Dy gra protestuese pro-palestineze u nxorën me forcë pasi tentuan të protestojnë me flamur palestinez në festivalin “Singer’s Warsaw” në Varshavë të Polonisë, raporton Anadolu.
Dy protestues pro-Palestinë ndërprenë koncertin përmbyllës të Festivalit të Varshavës Singer’s, i cili u zhvillua në krye të festivalit nga këngëtari izraelit David D’Or dhe u sponsorizua nga ambasada e Izraelit.
Në pamjet tërheq vëmendjen se një grua u tërhoq me dhunë jashtë ndërsa anëtarët e audiencës pro-Izraelit duartrokitën.