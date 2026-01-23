Polonia kundërshton komentet e Trumpit për NATO-n, thotë se ushtarët e saj paguan “çmimin më të lartë”

Ministri i Mbrojtjes i Polonisë kundërshtoi deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump, i cili vuri në dyshim angazhimin e aleatëve të NATO-s, duke shmangur megjithatë përmendjen e drejtpërdrejtë të liderit amerikan, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, ministri i Mbrojtjes Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hodhi poshtë pretendimin e fundit të Trumpit, të bërë në “Fox News”, se forcat aleate “qëndruan paksa prapa, disi larg vijës së frontit” në Afganistan.
“Ushtria polake, krah për krah me aleatët e saj, ka marrë pjesë në misione në Afganistan dhe Irak”, shkroi Kosiniak-Kamysz. Ai theksoi se ushtarët polakë kanë paguar “çmimin më të lartë” për sigurinë ndërkombëtare, duke shtuar se sakrifica e tyre “nuk do të harrohet kurrë dhe nuk mund të nënvlerësohet”.
Ministri nuk e përmendi Trumpin me emër – një shmangie që pasqyron një model më të gjerë në qasjen e Varshavës ndaj presidentit amerikan. Ndërsa zyrtarët polakë gjithnjë e më shpesh i janë kundërvënë retorikës amerikane mbi NATO-n, Grenlandën dhe sigurinë globale, ata e kanë bërë këtë duke shmangur kritikat e drejtpërdrejta ndaj vetë Trumpit.
Komentet e fundit të Trumpit, në të cilat ai vuri në pikëpyetje nëse aleatët do ta mbronin SHBA-në në një konflikt të ardhshëm dhe nëse Washingtoni ka pasur nevojë për ta në të kaluarën, kanë shqetësuar kryeqytetet e NATO-s, veçanërisht në krahun lindor të aleancës. Për Poloninë, e cila mbështetet fuqishëm në praninë ushtarake amerikane dhe garancitë politike, këto deklarata prekin thelbin e doktrinës së saj të sigurisë.
Megjithatë, reagimi i Varshavës ka mbetur i matur. Kryeministri Donald Tusk ka folur javët e fundit për nevojën që të “forcohet përgjegjësia evropiane” dhe të “mbrohet uniteti i aleancës”, pa e paraqitur SHBA-në si një aktor të pasigurt apo kundërshtar.
“Udhëheqja amerikane e komunitetit transatlantik është ndërtuar mbi besim të ndërsjellë, vlera dhe interesa të përbashkëta, jo mbi dominim dhe detyrim. Prandaj është pranuar nga të gjithë ne”, shkroi Tusk të premten në X. “Të mos e humbasim këtë, miq të dashur. Për mua ky është mesazhi kryesor nga takimi i djeshëm i BE-së”, shtoi ai.
Edhe ministri i Jashtëm Radoslaw Sikorski ka theksuar diplomacinë dhe kohezionin transatlantik, edhe pse tensionet janë rritur për çështje që variojnë nga ambiciet e Trumpit për Grenlandën, te lufta në Gaza dhe ndryshimet në qëndrimin e Washingtonit ndaj menaxhimit të konflikteve globale.
Zyrtarët polakë pranojnë privatisht se përballja e hapur me Trumpin rrezikon të antagonizojë partnerin më të rëndësishëm të sigurisë së vendit, ndërsa heshtja rrezikon të normalizojë një retorikë që mund të minojë besueshmërinë kolektive të NATO-s.