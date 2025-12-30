Polonia nënshkruan marrëveshje me Korenë e Jugut për prodhimin e raketave me rreze të mesme

Polonia ka nënshkruar një marrëveshje në fushën e mbrojtjes prej 3.3 miliardë eurosh me Korenë e Jugut për të prodhuar së bashku raketa me rreze të mesme, transmeton Anadolu.
Kontrata u nënshkrua të hënën nga Agjencia e Armatimit të Polonisë dhe një konsorcium i Hanwha të Koresë së Jugut dhe WB Group të Polonisë, raportoi TVP World. Ajo mbulon prodhimin e përbashkët të më shumë se 10 mijë raketave me rreze të mesme CGR-080 për sistemet e lëshimit të raketave Homar-K të Polonisë, thanë zyrtarët.
Sipas marrëveshjes, një strukturë e përbashkët prodhimi polako-koreano-jugore do të ngrihet në qytetin veriperëndimor të Gorzow Wielkopolski. Dërgesat e raketave janë planifikuar të bëhen midis viteve 2030 dhe 2033.
Municionet do të integrohen në sistemin e lëshimit Homar-K, një version i adaptuar në Poloni i platformës së lëshimit të raketave të shumëfishta K239 Chunmoo të Koresë së Jugut, i montuar në kamionë ushtarakë Jelcz të prodhuar në vend.
Ministri i Mbrojtjes së Polonisë, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tha se marrëveshja shënon një hap të madh drejt një vetëbesimi më të madh në sektorin e mbrojtjes. Sipas tij, transferimi i teknologjisë, licencimi i prodhimit dhe kapaciteti vendas i prodhimit do t’u lejonin inxhinierëve polakë të bëheshin bashkëprodhues të sistemeve të përparuara ushtarake.
“Pavarësia e prodhimit tani po bëhet realitet”, tha ai, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve PAP.
Zyrtarë të lartë polakë të Mbrojtjes dhe një i dërguar special i presidentit të Koresë së Jugut morën pjesë në ceremoninë e nënshkrimit. Kosiniak-Kamysz shtoi se të dyja palët synojnë ta shndërrojnë objektin e planifikuar në Gorzow Wielkopolski në një qendër evropiane shitjesh për municionet raketore Chunmoo, duke furnizuar vendet e tjera në rajon.
Kjo është marrëveshja e tretë e madhe e mbrojtjes midis Polonisë dhe Koresë së Jugut në vitet e fundit. Sipas kontratave të nënshkruara në vitet 2022 dhe 2024, Varshava bleu rreth 290 module lëshuesish Homar-K së bashku me mijëra raketa me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi të drejtuara me precizitet.