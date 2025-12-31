Polonia regjistroi 30 mijë përpjekje për hyrje të paligjshme nga Bjellorusia në vitin 2025

Roja kufitare e Polonisë tha sot se rreth 30 mijë përpjekje për hyrje të paligjshme nga Bjellorusia u regjistruan në vitin 2025, transmeton Anadolu.
“Rreth 30 mijë përpjekje të paligjshme për të kaluar kufirin polako-bjellorus u regjistruan në vitin 2025, pak më pak se mbi 30.400 incidentet e raportuara në vitin 2024”, tha Roja kufitare polake, sipas transmetuesit TVP World.
Roja kufitare tha se fluksi u frenua kryesisht duke zgjeruar zonën e përjashtimit përgjatë kufirit dhe duke pezulluar të drejtën e shumicës së migrantëve për të kërkuar mbrojtje ndërkombëtare në Poloni.
Gjithashtu vuri në dukje se midis marsit dhe dhjetorit 2025, më shumë se 240 aplikime për mbrojtje ndërkombëtare u refuzuan.
Duke u përballur me emergjencë migracioni përgjatë kufirit të saj me Bjellorusinë që nga viti 2021, Polonia ka akuzuar Bjellorusinë dhe Rusinë për përdorimin e rrugëve të migracionit të paligjshëm si një taktikë të “luftës hibride” për të destabilizuar krahun lindor të NATO-s.