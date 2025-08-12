Polonia regjistron mbi 550 përpjekje të paligjshme kufitare nga Bjellorusia në 72 orët e fundit

Polonia ka regjistruar mbi 550 përpjekje të paligjshme për kalim kufiri nga fqinji i saj Bjellorusia në tre ditë, duke shkaktuar frikën e një krize të re emigrantësh, transmeton Anadolu.
Shërbimi i Rojës Kufitare Polake tha se më shumë se 550 përpjekje për kalim të paligjshëm nga Bjellorusia u dokumentuan midis 9-11 gushtit në rajonin lindor Podlaskie të vendit, raportoi transmetuesi polak “TVP World”.
Sipas zyrtarëve, shkalla dhe dhuna në këto kalime janë rritur me emigrantët që hedhin predha, përfshirë kokteje molotovi, drejt rojeve kufitare dhe trupave.
Varshava akuzon Bjellorusinë dhe aleatin e saj Rusinë për krijimin e një krize kufitare për të destabilizuar Poloninë dhe Bashkimin Evropian dhe sugjeron se që nga mesi i vitit 2021, Bjellorusia ka ndihmuar emigrantët nga Lindja e Mesme dhe Afrika të hyjnë në Poloni dhe kështu edhe në BE përmes zonave pyjore dhe kënetore të Polonisë verilindore.
Në korrik 2024, parlamenti polak miratoi legjislacionin që heq përgjegjësinë penale nga personeli i uniformuar që përdor armë zjarri në kufirin lindor të Polonisë.
Kjo ndodhi pas dy incidenteve në kufi. Në njërin, një ushtar humbi jetën në qershor 2024 pasi u godit me thikë nga një emigrant dhe në tjetrin, policia ushtarake arrestoi dy ushtarë për të shtëna paralajmëruese ndaj emigrantëve.