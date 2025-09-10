Polonia thirrje NATO-s të aktivizojë Nenin 4 pasi dronët rusë hynë në hapësirën e saj ajrore

Polonia do t’i kërkojë NATO-s të aktivizojë Nenin 4 pasi dronët rusë hynë në hapësirën e saj ajrore, u tha kryeministri polak Donald Tusk ligjvënësve, transmeton Anadolu.
Vlerësimi i tij pasoi një takim të Byrosë së Sigurisë Kombëtare (BBN) të thirrur nga presidenti polak Karol Nawrocki. Tusk tha se ky veprim ishte një vendim i përbashkët me presidentin.
Neni 4 nxit konsultime midis anëtarëve të NATO-s kur dikush ndien se siguria, territori ose pavarësia e tij politike është e kërcënuar. Ai lejon bisedime të nivelit të lartë se si t’i kundërvihen kërcënimeve, por nuk e angazhon Aleancën për veprime ushtarake.
“Neni 4 është vetëm fillimi i një bashkëpunimi më të thellë dhe fjalët nuk janë të mjaftueshme. Ne do të presim mbështetje dukshëm më të madhe gjatë konsultimeve. Kjo nuk është lufta jonë, kjo nuk është vetëm luftë për ukrainasit, kjo është një luftë, një përballje që Rusia ia ka shpallur të gjithë botës së lirë”, tha Tusk.
Sipas NATO-s, Neni 4 është përdorur vetëm shtatë herë që nga krijimi i NATO-s në vitin 1949.
Më herët të mërkurën, Tusk postoi në mediat sociale se ushtria polake kishte rrëzuar dronë që kishin shkelur hapësirën ajrore të saj gjatë natës. Ai tha se thirri mbledhje urgjente të kabinetit dhe informoi Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Pasi u rrëzuan 19 dronë, siç raportoi agjencia e lajmeve “Onet”, disa aeroporte, përfshirë Varshavën dhe Rzeszowin, u mbyllën si masë paraprake. Policia, rojet kufitare dhe zjarrfikësit u vunë në gatishmëri në të gjithë Poloninë lindore.
“Që kur ndodhën shkeljet e hapësirës ajrore të Polonisë, kam mbetur në kontakt të vazhdueshëm me ministrin e Mbrojtjes dhe komandantët e lartë ushtarakë”, shkroi Nawrocki në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Ndërkohë, ministri i Mbrojtjes Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bëri thirrje për qetësi, duke thënë se ka informuar homologët në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Francë dhe Itali, dhe ishte gjithashtu në kontakt me shefat e Mbrojtjes nga Finlanda, Suedia, shtetet baltike dhe zyrtarët e NATO-s.