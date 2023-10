Porsche 911 GT3 R rennsport debuton me 611 kuaj fuqi – ka një çmim prej më shumë se 1 milion dollarë

Eventi Rennsport Reunion po mbahet në Kaliforni, dhe Porsche po e shënon ngjarjen me një veturë shumë speciale. Për të gjithë ata që nuk kanë njohuri për eventin, është festimi i Porsche për historinë e saj të garave.

Kjo është arsyeja se pse 911 GT3 R që shihni në fotot e mëposhtme nuk është i ligjshëm për rrugë. Por përsëri, nuk është e ligjshme as për konkurrencën GT3. Është Porsche 911 GT3 R rennsport, dhe është – me një fjalë – “e egër”.

Vlen të ceket se Porsche e quan këtë 911 GT3 R rennsport me shkronjë të vogël R. Ky është një kontrast i fortë me vetë veturën, e cila nuk ka absolutisht asgjë të vogël për të. Për shembull, nën atë krahun e pasëm është një motor 4.2-litërsh me gjashtë cilindra me aspirim natyral, shkruan Motor 1

Është huazuar nga vetura e garave GT3, por kjo nuk është ndërtuar sipas specifikimeve të klasës GT3, kështu që prodhon 611 kuaj fuqi. Motori është i akorduar për të funksionuar karburantin E25 dhe merr pistona dhe bosht me gunga të personalizuara.

Raporti i kompresimit është më i lartë dhe ne mund të imagjinojmë vetëm se si tingëllon rrotullimi në kapacitet prej 9,400 rrotullimeve për minutë.

“Porsche është formuar nga historia e saj e pasur”, tha Thorsten Klein, menaxher i projektit Style Porsche për GT3 R rennsport.

“Kjo është veçanërisht e vërtetë në gara. Kjo na ka frymëzuar më pas, sigurisht, por në asnjë mënyrë nuk kemi dashur të prodhojmë një kopje ose një pikturë të dukshme retro. Tre opsionet që kemi zgjedhur janë interpretime të reja”, shtoi tutje ai.

Blerësit do të duhet të veprojnë shpejt dhe të shpenzojnë shumë për të vendosur një nga këto 911 speciale në garazhin e tyre. Porsche do ndërtojë vetëm 77 njësi të GT3 R rennsports, dhe çmimet fillojnë nga 1,046,000 dollarë.