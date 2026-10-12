Porsche publikon një tjetër video për supermakinën Mission S, tahometri arrin në 8,000 rpm

Porsche ka publikuar një video të re ngacmuese për supermakinën e saj të ardhshme, Mission S, duke zbuluar një detaj që ka tërhequr vëmendjen e entuziastëve të automobilizmit: tahometrin që ngjitet deri në 8,000 rrotullime në minutë.
Klipi i publikuar në rrjetet sociale nuk zbulon shumë për makinën, por tregon edhe disa instrumente të panelit që dalin dhe tërhiqen, një zgjidhje e ngjashme me atë që përdoret në disa modele sportive të Lexus F.
Në fillim të kësaj jave, Porsche konfirmoi se po zhvillon një platformë të re për një supermakinë ose hipermakinë me motor të vendosur në mes, e cila do të pozicionohet mbi modelin 911. Sipas kompanisë, kjo arkitekturë mund të shërbejë më vonë edhe për një familje të tërë modelesh sportive të nivelit të lartë.
Projekti shënon rikthimin e Porsche-s në segmentin e hipermakinave, ku modeli i saj i fundit kryesor ishte 918 Spyder. Ky model kombinonte një motor V8 atmosferik me motorë elektrikë, duke prodhuar gjithsej 887 kuaj fuqi. Para tij, kompania kishte prezantuar modele ikonike si Carrera GT dhe 959.
Deri tani, Porsche nuk ka konfirmuar se çfarë motori do të përdorë Mission S dhe as nuk ka publikuar specifika të plota teknike. Megjithatë, raportimet e para sugjerojnë se makina mund të pajiset me një motor të ri flat-eight, me tetë cilindra boxer, një konfigurim që nuk është përdorur më parë në një model serik të prodhuar nga kompania gjermane.
Videoja lë të kuptohet gjithashtu se motori mund të kombinohet me transmisionin automatik me dy friksione PDK, të njohur për ndërrimin e shpejtë të marsheve. Përdorimi i turbo-kompresorëve konsiderohet gjithashtu një mundësi, por këto detaje nuk janë konfirmuar zyrtarisht.
Një tjetër pikë e paqartë mbetet nëse Mission S do të ketë sistem hibrid. Porsche ka përvojë në këtë drejtim me 918 Spyder dhe me modelin 911 Carrera GTS T-Hybrid, i cili kombinon motorin me djegie të brendshme me teknologjinë elektrike.
Për momentin, kompania ka konfirmuar vetëm se platforma e re do të pozicionohet mbi 911 në gamën e saj. Detajet e mëtejshme pritet të bëhen të ditura më 15 tetor, kur Porsche Mission S do të prezantohet zyrtarisht.