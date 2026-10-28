Pothuajse gjysma e ligjvënësve holandezë përdorën tekst të gjeneruar nga IA në fjalimet parlamentare

Pothuajse gjysma e anëtarëve të Dhomës së Përfaqësuesve të Holandës përdorën mjete të inteligjencës artificiale (IA) për të përgatitur fjalimet e mbajtura në parlament vitin e kaluar, sipas një hetimi nga e përjavshmja De Groene Amsterdammer dhe platforma e gazetarisë investigative Investico.
Hetimi zbuloi se 68 nga 150 ligjvënësit mbajtën fjalime që përmbanin tekst të gjeneruar me mjete IA, duke përfshirë ChatGPT dhe Claude.
Gazetarët analizuan fjalimet e të gjithë 150 deputetëve duke përdorur Pangram, një mjet zbulimi të IA-së i projektuar për të identifikuar tekstet e gjeneruara nga inteligjenca artificiale.
Tekstet që vlerësohet se përmbajnë më pak se 50 për qind përmbajtje të gjeneruar nga IA u përjashtuan nga gjetjet, duke sugjeruar se numri real i deputetëve që përdorin mjete të tilla mund të jetë më i lartë.
Analiza u përqendrua në deklaratat hapëse të mbajtura nga ligjvënësit gjatë debateve parlamentare, duke përjashtuar ndërhyrjet dhe mocionet.
Hetimi zbuloi gjithashtu se disa ligjvënës përdorën materiale të gjeneruara nga IA në fjalimet e tyre të para, të cilat tradicionalisht konsiderohen kontribute personale që shënojnë fjalimin e parë të një deputeti në parlament.
Të gjithë ligjvënësit e identifikuar në hetim pranuan se kanë përdorur inteligjencën artificiale, por thanë se kryesisht mbështeteshin tek ajo për të përmirësuar strukturën e fjalive, për të shkurtuar tekstet ose për të përsosur argumentet.
Raportet e mëparshme zbuluan se kryeministri Rob Jetten përdor rregullisht inteligjencën artificiale për të hartuar postime në mediat sociale, ndërsa një hetim i veçantë nga transmetuesi publik NOS zbuloi se afërsisht një e katërta e pyetjeve me shkrim parlamentare ishin përgatitur me ndihmën e inteligjencës artificiale. /AA/