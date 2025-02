Presidenti Abbas uron Merz për fitoren në zgjedhjet parlamentare të Gjermanisë

Presidenti i Palestinës, Mahmoud Abbas, ka uruar të martën liderin e partisë Unionit Demokratik Kristjan të Gjermanisë, Friedrich Merz, për fitoren në zgjedhjet parlamentare të Gjermanisë.

Në një telegram urimi, Presidenti Abbas i ka dëshiruar Merz suksese në formimin e qeverisë së re dhe shpreson që ajo do të shërbejë për popullin gjerman dhe do të përforcojë rolin pionier të Gjermanisë në mbështetje të stabilitetit dhe paqes në nivel rajonal dhe ndërkombëtar.

Presidenti shprehu vlerësimin për qëndrimet e vendosura të Merz kundër zhvendosjes së popullit palestinez dhe mbështetje të pandryshueshme të partisë së tij për zgjidhjen me dy shtete. Ai shprehu besimin se do të punojnë së bashku me qeverinë Merz për të arritur këtë qëllim të shenjët dhe urgjent.

Abbas shtoi se, duke pasur parasysh sfidat e paprecedenta që po përballet sistemi ndërkombëtar, Gjermania do të mbetet e vendosur në mbështetje të ligjit ndërkombëtar si baza për një rend global të drejtë, të mbështetur në rregullat ndërkombëtare dhe rezolutat e Kombeve të Bashkuara.

Ai përfundoi duke shprehur besimin se udhëheqja e Merz do të vazhdojë të konsolidojë këto principe dhe të kontribuojë në arritjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme dhe përtej saj. /mesazhi