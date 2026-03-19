Presidenti bjellorus: Jam mbështetës i Trumpit, “pavarësisht gabimeve të caktuara” të bëra nga SHBA-ja

Presidenti bjellorus, Alexander Lukashenko, tha të enjten se ai mbetet një mbështetës i Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, “pavarësisht gabimeve të caktuara” të bëra nga Washingtoni, transmeton Anadolu.
Komentet e tij erdhën gjatë një takimi me një delegacion të SHBA-së të udhëhequr nga i dërguari special John Cole në Pallatin e Pavarësisë në kryeqytetin Minsk, raportoi shërbimi për shtyp i presidentit bjellorus.
“Mendoj se pikëpamja ime për çështjet globale, veçanërisht situata në Lindjen e Mesme, do të jetë e rëndësishme për ju, pasi jeni në luftë me miqtë tanë. Dhe unë jam i gatshëm ta diskutoj këtë çështje sinqerisht”, tha Lukashenko.
Ai i bëri thirrje Cole t’i përcjellë Trumpit pikëpamjen e tij për luftën në Iran. “Pavarësisht gabimeve të caktuara, siç besoj unë, të bëra nga Shtetet e Bashkuara, unë vazhdoj të jem një mbështetës i presidentit tuaj”, tha ai.
Pas takimit, Cole u tha gazetarëve se po bëhen përgatitje për vizitën e mundshme të Lukashenkos në SHBA.
Ai nënvizoi se Trump e ftoi Lukashenkon në takimet e ardhshme të Bordit të Paqes dhe shprehu “zhgënjim” që Bjellorusia humbi të parin, i cili u zhvillua në Washington në shkurt.
“Presidenti Lukashenko konfirmoi se do të marrë pjesë në një nga takimet e Bordit të Paqes”, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Belta, duke cituar Cole.
Më parë këtë muaj, presidenti bjellorus e quajti sulmin SHBA-Izrael ndaj Iranit “të pabesë”, duke thënë se vdekjet e “civilëve të pafajshëm, veçanërisht fëmijëve, janë “të papranueshme”.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri më tani më shumë se 1.200 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shenjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, ndërkohë që prishin tregjet globale dhe aviacionin.