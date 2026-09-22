Presidenti brazilian: Trump nuk ka të drejtë t’ua imponojë vullnetin e tij vendeve të tjera

Presidenti brazilian Luiz Inacio Lula da Silva tha të hënën se presidenti amerikan Donald Trump ka të drejtë të qeverisë Shtetet e Bashkuara, por jo vendet e tjera, duke theksuar se Washingtoni duhet të respektojë sovranitetin e kombeve të tjera, transmeton Anadolu.
“Presidenti Trump u zgjodh për të qenë president i SHBA-së. Ai ka të drejtë të qeverisë. Por nuk ka të drejtë të qeverisë vendet e tjera”, tha Lula në një intervistë me gazetaren e CNN-it, Christiane Amanpour.
“Ai nuk ka të drejtë të imponojë vullnetin e tij”, shtoi ai. “Mua më pëlqen të respektohem dhe të tregoj respekt”, shtoi Lula.
Ai kritikoi atë që e përshkroi si qasje unilaterale të Trumpit ndaj çështjeve ndërkombëtare dhe tha se vendet duhet të forcojnë multilateralizmin për të trajtuar mosmarrëveshjet globale.
“Mënyra më e mirë për ta mbajtur botën në harmoni është forcimi i multilateralizmit”, tha ai, sipas CNN Brasil.
Lula tha se qasja e Trumpit bazohet në idenë se vendi më i fuqishëm mund t’ua imponojë vullnetin e tij të tjerëve, duke shtuar se ai nuk pajtohet me këtë pikëpamje.
“Ai ka një mënyrë të këtillë qeverisjeje: ‘Unë jam më i fuqishmi, jam më i pasuri, mund të bëj gjithçka dhe të tjerët duhet të binden’. Është ligji i më të fortit. Nuk pajtohem me këtë”, tha Lula.
Presidenti brazilian ka kritikuar vazhdimisht qasjen e Trumpit ndaj marrëdhënieve ndërkombëtare, ndërsa tensionet mes Brazilias dhe Uashingtonit janë rritur për shkak të tregtisë dhe presionit të SHBA-së ndaj Brazilit.
Lula gjithashtu ka bërë thirrje që SHBA-ja të mos ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale të Brazilit në vitin 2026, duke thënë se çështjet politike braziliane duhet të vendosen nga brazilianët.
Presidenti brazilian mbërriti në Nju Jork të dielën, përpara sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ku të martën pritet të mbajë fjalimin tradicional të hapjes.
Intervista vjen në një kohë kur Brazili dhe SHBA-ja vazhdojnë të kenë mosmarrëveshje lidhur me masat tregtare dhe kritikat e Washingtonit ndaj çështjeve të brendshme braziliane.
Lula tha se Brazili dëshiron dialog dhe negociata me SHBA-në, por nuk do të pranojë imponime nga jashtë.