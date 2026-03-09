Presidenti çek: Shpenzimet e reduktuara të mbrojtjes mund të dëmtojnë besueshmërinë

Presidenti i Çekisë, Petr Pavel paralajmëroi sot se shkurtimi i shpenzimeve të mbrojtjes së vendit mund të dëmtojë besueshmërinë midis aleatëve, transmeton Anadolu.
Pavel tha për Televizionin Çek se ata mund të humbasin besueshmërinë midis aleatëve për shkak të uljes së shpenzimeve për mbrojtje, sipas Radio Pragës.
Ai vuri në dukje se nuk është e mundur të gëzohet siguria në kurriz të të tjerëve.
Vërejtjet e presidentit erdhën pasi qeveria thuhet se planifikoi të mos rrisë shpenzimet e mbrojtjes përtej 7 miliardë dollarëve të planifikuar për vitin 2026, rreth 1.73 për qind e produktit të brendshëm bruto, pavarësisht presionit në rritje nga SHBA-ja për të rritur shpenzimet ushtarake.
Udhëheqësit e të tre partive të koalicionit konfirmuan vendimin përpara një votimi përfundimtar mbi buxhetin shtetëror të vitit 2026 të planifikuar për të mërkurën e ardhshme në parlamentin çek.
Në një konferencë sigurie të enjten, ambasadori i SHBA-së në Republikën Çeke, Nicholas Merrick paralajmëroi se niveli i planifikuar i shpenzimeve do të ishte nën angazhimet e vendit të bëra në samitin e NATO-s të vitit të kaluar në Hagë dhe madje nën objektivin e aleancës prej 2 për qind të PBB-së të premtuar në samitin e NATO-s të vitit 2014 në Cardiff.
Pavarësisht kritikave, qeveria e kryeministrit Andrej Babis thotë se nuk ka fonde për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, duke argumentuar se duhet të përmbushen prioritete të tjera buxhetore.