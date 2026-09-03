Presidenti egjiptian dhe princi saudit i kurorës theksojnë nevojën për uljen e tensioneve rajonale

Presidenti i Egjiptit, Abdel Fattah el-Sisi, dhe Princi i Kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, theksuan të enjten nevojën për shpërshkallëzimin e tensioneve të vazhdueshme rajonale për të ruajtur paqen dhe stabilitetin, në mes të çrregullimeve në sigurinë energjetike, zinxhirët e furnizimit dhe tregtinë, transmeton Anadolu.
Dy liderët zhvilluan bisedë telefonike, gjatë së cilës diskutuan një sërë çështjesh rajonale dhe ndërkombëtare, sipas një deklarate të Presidencës së Egjiptit.
Presidenca tha se Sisi dhe bin Salman theksuan nevojën për shpërshkallëzim “duke pasur parasysh pasojat e tensioneve aktuale mbi sigurinë energjetike dhe zinxhirët rajonalë dhe ndërkombëtarë të furnizimit dhe tregtinë”.
Sisi theksoi “unitetin e fatit mes Egjiptit dhe Arabisë Saudite” dhe rëndësinë e përpjekjeve të përbashkëta për të përballuar sfidat me të cilat përballet rajoni.
Ai tha gjithashtu se siguria e Arabisë Saudite dhe vendeve të tjera arabe është “zgjatim i sigurisë kombëtare egjiptiane”.
Nga ana e tij, bin Salman theksoi rëndësinë e forcimit të koordinimit mes dy vendeve dhe vlerësoi “koordinimin e ngushtë” mes Kajros dhe Riadit për arritjen e paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme.
Të dyja palët diskutuan gjithashtu marrëdhëniet dypalëshe dhe theksuan rëndësinë e zgjerimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme dhe të shkëmbimit të vizitave të nivelit të lartë.
Tensionet janë përshkallëzuar në gjithë Lindjen e Mesme pasi një sulm amerikan ndaj ishullit iranian Larak më 30 gusht i dha fund një qetësie rreth njëmujore në luftimet e drejtpërdrejta.
Që atëherë, Irani ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dronë ndaj objekteve ushtarake amerikane në gjithë rajonin, përfshirë bazat në Kuvajt dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Teherani ka vazhduar gjithashtu kufizimet e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, duke e lidhur rihapjen e saj me përmbushjen nga Washingtoni të angazhimeve sipas marrëveshjes së mëparshme mes dy palëve.
Ndërkohë, SHBA-ja ka intensifikuar presionin ekonomik ndaj Teheranit përmes operacionit “Economic Outcast”, duke shënjestruar të ardhurat e Iranit nga nafta dhe burime të tjera financiare, krahas operacioneve të vazhdueshme ushtarake.