Presidenti egjiptian: Mbështetja ushtarake për Arabinë Saudite nuk përfshin sulme ndaj Jemenit

Presidenti egjiptian, Abdel Fattah al-Sisi, ka deklaruar se mbështetja ushtarake e Egjiptit për Arabinë Saudite nuk përfshin kryerjen e sulmeve ndaj Jemenit, duke theksuar se roli i Kajros kufizohet në mbrojtjen e territorit dhe kufijve të Mbretërisë, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të presidencës egjiptiane, Sisi i bëri këto deklarata gjatë një sesioni me titull “Siguria e kombit dhe e qytetarëve”, në ditën e tretë të Forumit të Egjiptit 2026, ku morën pjesë kryeministri Mostafa Madbouly, ministra dhe zyrtarë të lartë.
“Përpjekjet ushtarake të Egjiptit synojnë mbrojtjen e territorit të Mbretërisë dhe nuk përfshijnë sulme ndaj Jemenit”, tha Sisi.
Ai shpjegoi se roli ushtarak i Egjiptit përfshin mbrojtjen e territorit dhe kufijve të Arabisë Saudite, si dhe të atyre të çdo vendi tjetër arab që kërkon ndihmën e Kajros.
Sisi theksoi se angazhimi ushtarak i Egjiptit nuk do të shtrihet përtej kufijve të tij ose atyre të një vendi tjetër arab, sigurinë dhe stabilitetin e të cilit Kajroja synon t’i mbrojë.
Ai gjithashtu theksoi se siguria kombëtare arabe është “e pandashme”, duke thënë se stabiliteti i vendeve të Gjirit është i lidhur ngushtë me sigurinë kombëtare të Egjiptit.
Presidenti egjiptian tha se mbështetja e Kajros për vendet e Gjirit pasqyron angazhimin e saj ndaj sigurisë së përbashkët arabe.
Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur Egjipti po diskuton masat për mbështetjen e Arabisë Saudite pas përshkallëzimit të sulmeve të huthive ndaj Mbretërisë.
Të dielën, Këshilli i Mbrojtjes Kombëtare i Egjiptit shprehu solidaritet me Arabinë Saudite dhe diskutoi masat për mbrojtjen e sigurisë kombëtare egjiptiane në kushtet e tensioneve rajonale. Më pas, parlamenti egjiptian u mblodh për të shqyrtuar masat lidhur me reagimin e vendit ndaj zhvillimeve rajonale.
Këto zhvillime ndodhin në një kohë kur luftimet në Jemen janë intensifikuar, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht në luftën kundër huthive.
Huthit kanë kryer sulme me raketa dhe dronë drejt territorit saudit, ndërsa forcat e koalicionit kanë zhvilluar operacione ushtarake kundër pozicioneve të tyre në Jemen.