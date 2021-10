Presidenti Erdogan do të marrë pjesë në hapjen e Aeroportit Ndërkombëtar “Fuzuli” në Azerbajxhan

Aeroporti Ndërkombëtar “Fuzuli” i Azerbajxhanit do të hapet më 26 tetor me pjesëmarrjen e Presidentit Recep Tayyip Erdogan.

Azerbajxhani po numëron ditët për hapjen e projektit të parë madhor në territorin e çliruar nga pushtimi armen.

Aeroporti u ndërtua në qytetin Fuzuli me përpjekjet e përbashkëta të inxhinierëve turq dhe azerbajxhanas.

Hedhja e gurthemelit të aeroportit u bë më 14 janar dhe u ndërtua në një sipërfaqe 124 hektarë. Aeroporti ka një pistë të madhe 3 kilometra të gjatë dhe 60 metra të gjerë.

Aeroporti, i cili do të reduktojë transportin midis kryeqytetit Baku dhe Fuzulit në gjysmë ore, do të jetë kritik për rajonin në punën e furnizimit dhe logjistikës.

Presidenti Erdogan u bë udhëheqësi i parë shtetëror që bëri një vizitë zyrtare në territorin e çliruar nga pushtimi.

Aeroporti Ndërkombëtar Fuzuli do të hapet më 26 tetor me një ceremoni ku do të marrë pjesë edhe Presidenti Erdogan.

Ceremonia e parë zyrtare e pritjes në aeroport do të mbahet për Presidentin Erdogan. /trt