Presidenti Erdogan paralajmëron se Turqia nuk do të lejojë që lëvizjet armiqësore t’ia bllokojnë rrugën

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka paralajmëruar kundër lëvizjeve armiqësore që synojnë rrethimin e Turqisë, duke deklaruar se vendi nuk do të lejojë që t’i bllokohet rruga si një shtet i pavarur dhe i begatë, raporton Anadolu.
“Askush të mos krijojë përshtypje të gabuara nga qëndrimi ynë dinjitoz dhe i qetë. Në këto troje, të cilat i kemi bërë atdhe duke dhënë dhe marrë jetë, nuk do të lejojmë askënd të kryejë operacione”, tha Erdogan pas mbledhjes së kabinetit në Kompleksin Presidencial në Ankara.
“Ne nuk do t’i vëzhgojmë nga anash hapat armiqësorë që synojnë ta rrethojnë vendin tonë në rajon. Turqia nuk është kundër asnjë vendi, shoqërie, besimi apo kulture”, tha ai.
“Ne duam të vazhdojmë rrugën tonë si një shtet i pavarur dhe i begatë në këtë gjeografi të vështirë. Nuk do të lejojmë kurrë që kjo rrugë të bllokohet”, shtoi Erdogan.
“Ata që shqetësohen nga fuqizimi i vendit tonë dhe nga përpjekjet tona për të vendosur paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë nuk mund të na kthejnë nga rruga jonë”, tha ai.
“Ne jemi të vendosur të punojmë për të siguruar që uniteti dhe solidariteti të zënë rrënjë në mbarë rajonin tonë të gjerë, në përputhje me politikën tonë të aleancës dhe unitetit”, tha ai gjithashtu.
Duke folur për përmbysjen e një anijeje javën e kaluar pranë qytetit bregdetar Girne të Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), Erdogan tha se “në bashkëpunim me TRNC-në, aktualisht po mbështesim operacionet e kërkimit me nëntë anije dhe 11 mjete ajrore”.
“Do të vazhdojmë të zhvillojmë marrëdhëniet tona me Organizatën e Bashkëpunimit të Shangait, të cilën e konsiderojmë plotësuese të OKB-së”, shtoi presidenti turk, duke folur pas samitit të organizatës javën e kaluar në Kirgistan, ku mori pjesë si mysafir nderi.
“Gënjeshtrat dhe sabotimet” e Izraelit penguan përpjekjet për paqe
Duke iu referuar konflikteve rajonale, Erdogan fajësoi Izraelin për luftën aktuale në Lindjen e Mesme dhe pasojat e saj më të gjera.
“Faturën e luftës që filloi me intrigat dhe provokimet e Izraelit po e paguajnë jo vetëm populli iranian, jo vetëm vendet tona vëllazërore të Gjirit, por të gjithë, qofshin të përfshirë apo jo”, tha Erdogan.
Ai gjithashtu akuzoi Izraelin se minoi marrëveshjen kornizë të qershorit për përfundimin e luftës.
“Edhe një herë, janë gënjeshtrat dhe sabotimet e Izraelit ato që e kanë bërë të paefektshme marrëveshjen e Islamabadit, e cila kishte sjellë lehtësim për të gjithë rajonin tonë”, tha Erdogan.
“Stuhia e krizave në rajonin tonë nuk do të qetësohet derisa të ndryshojë ky mentalitet radikal, i cili edhe mundësinë më të vogël për paqe e sheh si kërcënim”, shtoi ai.
Pavarësisht tensioneve rajonale, Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë kursin e saj ekonomik.
“Megjithëse po bëjmë disa rishikime të objektivave tona, ne vazhdojmë ta mbajmë ekonominë turke në rrugën e zhvillimit dhe rritjes”, tha ai.
“Do të vazhdojmë të ndërmarrim hapa që do të rrisin mirëqenien e kombit tonë dhe do të ofrojnë zgjidhje të përhershme për problemet strukturore të ekonomisë sonë”, tha Erdogan.
“Do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për ta bërë ekonominë turke më të fortë, më konkurruese dhe më të qëndrueshme në çdo fushë”, shtoi ai.