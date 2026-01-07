Presidenti Erdogan pret me ceremoni zyrtare kryeministrin e Malajzisë, Anwar Ibrahim

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, priti me një ceremoni zyrtare kryeministrin e Malajzisë, Anwar Ibrahim, i cili po zhvillon një vizitë në Turqi, raporton Anadolu.
Automjeti zyrtar i kryeministrit Anwar u prit në bulevardin përpara kompleksit presidencial në Ankara nga kalorësit të cilët e shoqëruan automjetin deri në derën e protokollit.
Presidenti Erdogan e priti Anwarin në derën e hyrjes kryesore të kompleksit presidencial dhe më pas himnet kombëtare të të dy vendeve u intonuan.
Në ceremoni ishin vendosur flamuj dhe ushtarë që përfaqësojnë themelimin e 16 shteteve turke të formuara në histori, ndërsa u kryen 21 të shtëna me top.
Anwar përshëndeti trupën ceremoniale me shprehjen “Merhaba asker” (Përshëndetje ushtar).
– Erdogan dhe Anwar do të marrin pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve
Presidenti Erdogan dhe Anwar do të marrin pjesë në Takimin e Parë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë Turqi-Malajzi dhe në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve dhe më pas do të mbajnë në një konferencë të përbashkët për shtyp.
Pas takimit, Erdogan dhe Anwar do të marrin pjesë në Ceremoninë e Çmimeve dhe Programin e Darkës Zyrtare.
Në ceremoni morën pjesë edhe ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, ministri i Thesarit dhe Financave, Mehmet Simsek, ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacır, kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës, İbrahim Kalın, kreu i Këshillit të Arsimit të Lartë, Prof. Dr. Erol Ozvar, drejtori i Komunikimeve të Presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, kreu i Drejtorisë për Industrisë e Mbrojtjes të Presidencës, Haluk Gorgun dhe guvernatori i Ankarasë, Vasip Sahin.