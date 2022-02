Presidenti Erdoğan pritet me ceremoni zyrtare në Pallatin Marinskiy në Kiev

Erdoğan, i cili me ftesë të presidentit Zelensky mbërriti në Ukrainë për të marrë pjesë në takimin e dhjetë të Këshillit Strategjik të Nivelit të Lartë midis dy vendeve, vendosi një kurorë me lule në Monumentin e Ushtarit të Panjohur në Kiev në kujtim të atyre që humbën jetën në Luftën e Dytë Botërore. Ai më pas kaloi në Pallatin Marinskiy.

Presidenti ukrainas Zelensky, presidentin Erdoğan e priti në portën e pallatit. Të dy liderët biseduan për një kohë, ndërsa më pas kaluan në ceremoni ku u intonuan himnet kombëtare të të dyja vendeve.

Në ceremoninë ku Erdoğan shoqërohej nga bashkëshortja e tij, Emine Erdoğan, të dy liderët prezantuan me njëri-tjetrin delegacionet e vendeve të tyre.

Më pas liderët kaluan në takim kokë me kokë. /aa

President Zelensky receives President of Turkey Erdogan in Kyiv https://t.co/kdpm9YZ7iz pic.twitter.com/QTa7deAQC0 via @Illya_Ayzin

— Liveuamap (@Liveuamap) February 3, 2022