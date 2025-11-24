Presidenti Erdogan priti Presidentin e Koresë së Jugut Lee me një ceremoni zyrtare

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, priti me një ceremoni zyrtare Presidentin e Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, i cili po qëndron për një vizitë zyrtare në Turqi, raporton Anadolu.
Presidenti Erdogan e priti Lee-n në hyrjen kryesore të kompleksit presidencial në Ankara. Pasi Erdogan dhe Lee u pozicionuan në zonën ceremoniale, u intonuan himnet kombëtare të të dy vendeve.
Në ceremoni ishin të pranishëm flamuj dhe ushtarë që përfaqësonin 16 shtetet turke të themeluara gjatë historisë nën shoqërimin e 21 të shtënave me top.
Erdogan dhe Lee, të cilët i prezantuan njëri-tjetrit delegacionet e tyre, shtrënguan duart dhe pozuan për gazetarët në shkallët përpara flamujve të Turqisë dhe Koresë së Jugut.
– Erdogan dhe Lee takim bilateral
Erdogan dhe Lee, të cilët kanë filluar bisedimet dypalëshe, do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media pas takimit midis delegacioneve dhe ceremonisë së nënshkrimit të marrëveshjeve.
Pas takimit, Erdogan dhe Lee do të marrin pjesë në një darkë zyrtare.
Në ceremoni gjithashtu morën pjesë kryediplomati turk Hakan Fidan, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, ministri i Tregtisë, Omer Bolat, kreu i Komunikimeve i Presidencës, Burhanettin Duran, këshilltari kryesor i presidentit për politikën e jashtme dhe sigurinë, Akif Çagatay Kilic, sekretari i Industrisë së Mbrojtjes, Haluk Gorgun dhe guvernatori i Ankarasë, Vasip Sahin.