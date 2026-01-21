Presidenti Erdogan: Turqia mirëpret armëpushimin në Siri dhe kërkon zgjidhje të qëndrueshme

Turqia mirëpret armëpushimin e arritur të martën në Siri, tha sot presidenti Recep Tayyip Erdogan, duke shprehur shpresën se kjo do të çojë në një zgjidhje të përhershme pa gjakderdhje të mëtejshme, raporton Anadolu.
Në një fjalim në mbledhjen e grupit parlamentar të partisë së tij, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK), Erdogan tha se “Ankaraja që nga fillimi, ka mbrojtur me forcë ruajtjen e një shteti të vetëm sirian me integritet të plotë territorial dhe unitet politik”.
Presidenca siriane njoftoi të martën se arriti një mirëkuptim me YPG/SDF, duke i dhënë grupit një periudhë katër-ditore për të hartuar një plan veprimi për integrimin praktik të rajonit Hasakah, gjatë së cilës një armëpushim do të mbetej në fuqi. YPG/SDF më vonë tha në një deklaratë se ishte plotësisht e përkushtuar ndaj armëpushimit.
Erdogan paralajmëroi se çdo përpjekje për të përdorur provokime në Siri nga kjo pikë e tutje do të “përbënte vetëvrasje”, duke theksuar se stabiliteti duhet të ruhet. Ai tha se integrimi i plotë në Siri do të “sillte një epokë të re”, duke shtuar se përfitimet e stabilitetit do të ndiheshin më shumë nga kurdët sirianë.
“Ne nuk kemi interes në territorin e asnjë vendi dhe nuk ndërhyjmë në punët e brendshme të asnjë kombi, por nuk do të lejojmë që interesat e vendit tonë të kompromentohen”, tha Erdogan.
Presidenti turk tha se gjatë një bisede telefonike ka diskutuar një sërë çështjesh me presidentin e SHBA-së Donald Trump, përfshirë çështje “që do të kontribuojnë në sigurinë e Sirisë”, siç janë përpjekjet e përbashkëta për të luftuar ISIS-in, i njohur edhe si DEASH.