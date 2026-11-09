Presidenti Erdogan: Turqia vijon përpara me zhvillimin pavarësisht paqëndrueshmërisë rajonale

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha të hënën se Turqia po vazhdon përpara me objektivat e saj të zhvillimit, pavarësisht paqëndrueshmërisë rajonale, duke vënë në pah përparimin në sigurinë dhe prodhimin e energjisë, transmeton Anadolu.
“Pavarësisht ciklit të paqëndrueshmërisë që na rrethon, ne po vazhdojmë pa ndërprerje rrugëtimin tonë të zhvillimit, me stabilitet dhe besim”, tha Erdogan pas një mbledhjeje të Kabinetit në Kompleksin Presidencial në Ankara.
Duke njoftuar zbulimin e naftës në dy vendburime të tjera, Erdogan tha se prodhimi ditor në rajon do të tejkalojë 100.000 fuçi në gjysmën e dytë të vitit 2027, me rreth 230 puse.
Ai tha se ky prodhim do t’i sigurojë ekonomisë të ardhura vjetore prej rreth 4,4 miliardë dollarësh.
Sa i përket sigurisë energjetike, Erdogan tha se Turqia e ka minimizuar ndikimin e krizave ndërkombëtare përmes diversifikimit të burimeve, rrugëve të furnizimit dhe formave të energjisë, me mbështetjen e diplomacisë aktive energjetike.
Duke iu referuar nismës “Turqia pa terrorizëm”, Erdogan tha se qytetet që për një kohë të gjatë janë përballur me migrimin dhe pasigurinë do të rifitojnë dinamizmin pasi terrorizmi të çrrënjoset plotësisht.
“Atëherë Turqia do të bëjë hapin e saj më të madh ekonomik”, tha ai.
Duke e cilësuar nismën si më shumë sesa një çështje të sigurisë publike, Erdogan tha se qeveria e tij është e vendosur ta përmbyllë këtë projekt strategjik, të cilin e cilësoi si një forcë shtytëse për vizionin e saj për një Turqi të madhe dhe të fuqishme.