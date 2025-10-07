Presidenti Erdoğan u bën thirrje shteteve turke të forcojnë rolin e tyre në sigurinë rajonale

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, u bëri thirrje shteteve turke të luajnë një rol më aktiv në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajon, raporton Anadolu.
“Ne besojmë se bota turke mund të marrë një rol më aktiv në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit tonë në shumë mënyra”, tha Erdoğan, duke folur në Samitin e 12-të të Organizatës së Shteteve Turke (OTS) në qytetin verior të Azerbajxhanit, Gabala.
“Bota përballet me një sistem ndërkombëtar ku Këshilli i Sigurimit i OKB-së mbetet indiferent ndaj shumë çështjeve që plagosin ndërgjegjen e njerëzimit”, tha ai duke e kritikuar sistemin ndërkombëtar.
Duke theksuar zhvillimet në Siri, presidenti turk tha: “Pavarësisht shumë sfidave, përparimi i qeverisë siriane gjatë nëntë muajve të fundit na jep arsye për të parë të ardhmen me shpresë”.
Ai bëri thirrje për një angazhim më të thellë, duke theksuar: “Si shtete turke, ne duhet të përparojmë angazhimin tonë me qeverinë siriane”.
Lidhur me Kaukazin Jugor, presidenti turk tha: “Ne nuk ndjekim vetëm zhvillimet; ne mbështesim sinqerisht hapat e ndërmarrë në rajon për të vendosur paqen dhe stabilitetin”.
Ai dënoi sulmet e fundit të Izraelit ndaj Katarit, duke thënë se ato tregojnë se “kërcënimi më i madh për stabilitetin e rajonit tonë vjen nga udhëheqja aktuale izraelite”.
Erdoğan theksoi nismat kulturore, duke vënë në dukje: “Lidhur me alfabetin e përbashkët, Turqia po bën hapin e parë, duke botuar një vepër mbi (autorin kirgiz me famë botërore) Chinghiz Aitmatov dhe Oghuznameh (rrëfimet legjendare të turqve oghuz) në alfabetin e përbashkët”.