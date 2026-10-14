Presidenti francez pranon shqetësimet e të rinjve mes protestave në shkollat ​​e mesme

Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka pranuar “shqetësimet legjitime” të të rinjve mes protestave mbarëkombëtare në shkollat e mesme, ndërsa dënoi dhunën gjatë demonstratave, tha të mërkurën zëdhënësja e qeverisë Maud Bregeon, transmeton Anadolu.
Bregeon tha se Macron beson se shqetësimet e të rinjve janë “shfrytëzuar politikisht dhe transformuar në dhunë urbane”.
Presidenti Macron denoncoi atë që ai e quajti “skena të papranueshme” dhune gjatë demonstratave, veçanërisht të martën, tha ajo.
Macron i ka kërkuar qeverisë të ofrojë “përgjigje të qarta dhe konkrete” në javët e ardhshme, duke përfshirë masa për të mbrojtur mësuesit dhe një vlerësim të ndërtesave shkollore.
Qeveria ka caktuar 2.000 nga 3.000 mësuesit zëvendësues që ishte zotuar të angazhonte, tha Bregeon.
Ministri i Arsimit, Edouard Geffray, tha më herët të mërkurën se më shumë se një e treta e 3.000 mësuesve zëvendësues ishin vendosur tashmë për të punuar me studentët.
Kërkesat e lëvizjes përfshijnë shpenzime më të mëdha për arsimin dhe kundërshtimin ndaj Parcoursup, platformës për pranimet në universitete.
Macron u kërkoi demonstruesve të qëndrojnë të qetë dhe të respektojnë njerëzit dhe pronën.
Më shumë se 6.800 persona, kryesisht të mitur, janë ndaluar që nga fillimi i lëvizjes, sipas Le Parisien. Mbikëqyrësi kombëtar i policisë, IGPN, ka hapur 24 hetime për dhunë të dyshuar policore.