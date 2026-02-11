Presidenti francez: Sistemi amerikan i drejtësisë “duhet të bëjë punën e vet” në rastin Epstein

Presidenti francez Emmanuel Macron tha se sistemi i drejtësisë në SHBA “duhet të bëjë punën e vet” lidhur me çështjen e të abuzuesit seksual të ndjerë Jeffrey Epstein, raporton Anadolu.
“Kjo është një çështje që para së gjithash i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe drejtësia atje duhet të bëjë punën e vet”, u tha Macron gazetarëve gjatë një vizite në një panair tregtar të hënën.
Ai tha se mbi të gjitha mendon për viktimat dhe për ndjekjen penale të përgjegjësve në këtë çështje.
“E vërteta duhet të zbardhet dhe drejtësia duhet të bëjë punën e saj”, theksoi Macron.
Departamenti amerikan i Drejtësisë së fundmi publikoi më shumë se 3 milionë faqe, 2.000 video dhe 180.000 fotografi në kuadër të Aktit për Transparencën e Dosjeve Epstein, i cili u nënshkrua në ligj në nëntor të vitit të kaluar.
Materialet përfshijnë fotografi, transkripte të jurisë dhe dokumente hetimore, megjithëse shumë faqe janë të redaktuara. Të mbijetuarit e Epsteinit dhe familjarët e viktimave thonë se publikimi nuk i plotëson kërkesat e ligjit dhe se mungon shumë informacion i rëndësishëm.
Epstein u gjet i vdekur nga vetëvrasja në një burg të Nju Jorkut në vitin 2019, ndërsa priste gjyqin për akuza federale për trafikim seksual që përfshinin vajza të mitura.