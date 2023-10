Presidenti i Azerbajxhanit: Vendimi i Francës për të dërguar ndihmë ushtarake në Armeni mund të shkaktojë një konflikt të ri

Presidenti i Azerbajxhanit qortoi Bashkimin Evropian dhe paralajmëroi se vendimi i Francës për të dërguar ndihmë ushtarake në Armeni mund të shkaktojë një konflikt të ri në Kaukazin e Jugut.

Ilham Aliyev, javën e kaluar u tërhoq nga një takim i ndërmjetësuar nga BE me kryeministrin armen, Nikol Pashinyan, në të cilin Brukseli tha se ishte në krah të Armenisë, shkruan Reuters.

Por Aliyev kritikoi qasjen e BE-së – dhe veçanërisht pozicionin e Francës – kur Këshilli Evropian, Charles Michel, i telefonoi atij, sipas një deklarate të Azerbajxhanit të lëshuar vonë të shtunën.

Aliyev tha se “për shkak të qëndrimit të njohur të Francës, Azerbajxhani nuk mori pjesë në takimin në Granada”. /abcnews

President Aliyev of #Azerbaijan: “France even bans the Corsican language & does not accept the concept of ethnic minorities. At the same time, it tries to present itself as a defender of the Armenian minority in Azerbaijan. This is nothing but hypocrisy and double standards.” pic.twitter.com/g7IwkOtz3z

— Nasimi Aghayev🇦🇿 (@NasimiAghayev) July 5, 2023