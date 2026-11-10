Presidenti i Egjiptit dhe kryeministri britanik diskutojnë përpjekjet për frenimin e tensioneve në Lindjen e Mesme

Presidenti i Egjiptit, Abdel Fattah al-Sisi, dhe kryeministri britanik, Andy Burnham, diskutuan përpjekjet për frenimin e tensioneve në Lindjen e Mesme dhe parandalimin e zgjerimit të konfliktit, njoftoi Presidenca egjiptiane, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate presidenciale, biseda u zhvillua të hënën në mbrëmje, pasi Sisi pranoi një telefonatë nga Burnham.
Dy liderët diskutuan disa çështje rajonale dhe ndërkombëtare, veçanërisht zhvillimet lidhur me Iranin dhe situatën në Rripin e Gazës.
Ata shqyrtuan përpjekjet që po ndërmerren në bashkëpunim me palët dhe partnerët përkatës për të frenuar tensionet rajonale të shkaktuara nga kriza me Iranin, thuhet në deklaratë.
Të dy theksuan nevojën për të parandaluar zgjerimin e konfliktit dhe për t’u dhënë përparësi kanaleve diplomatike dhe zgjidhjeve politike, me qëllim forcimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal e ndërkombëtar.
Sa i përket Palestinës, Sisi dhe Burnham theksuan rëndësinë e respektimit të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza nga të gjitha palët.
Ata nënvizuan gjithashtu nevojën për të garantuar dërgimin e plotë, të sigurt dhe pa pengesa të ndihmave humanitare në enklavë, si dhe për përshpejtimin e planeve për rimëkëmbjen e hershme dhe rindërtimin e saj, bëri të ditur Presidenca egjiptiane.
Sisi bëri thirrje për përpjekje të përbashkëta ndërkombëtare për të ringjallur procesin politik që synon krijimin e një shteti të pavarur palestinez brenda kufijve të 4 qershorit 1967, me Kudsin Lindor të pushtuar si kryeqytet.
“Krijimi i një shteti palestinez përfaqëson të vetmen rrugë drejt arritjes së një paqeje të drejtë, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme”, deklaroi ai.
Telefonata u zhvillua në një kohë të tensioneve të vazhdueshme rajonale, të lidhura me përballjet ushtarake ku përfshihen SHBA-ja, Izraeli dhe Irani që nga muaji shkurt.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ushtarake ndaj Iranit më 28 shkurt. Në prill u arrit një armëpushim, i pasuar në qershor nga një memorandum mirëkuptimi i ndërmjetësuar në nivel rajonal.
Megjithatë, mirëkuptimet më vonë u shfuqizuan dhe luftimet rifilluan në korrik, ndërsa përpjekjet diplomatike për arritjen e një marrëveshjeje që synon parandalimin e përhapjes së luftës në të gjithë rajonin vazhdojnë.