Presidenti i Egjiptit takohet me kreun e OKB-së, bën thirrje për zgjidhje “të drejtë” të çështjes palestineze

Presidenti i Egjiptit, Abdel Fattah al-Sisi, bëri thirrje të hënën për një zgjidhje të drejtë të çështjes palestineze dhe një reformë gjithëpërfshirëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, transmeton Anadolu.
Sisi theksoi “rëndësinë e forcimit të rolit të OKB-së dhe rikthimit të besimit në sistemin shumëpalësh përmes respektimit të Kartës së OKB-së”, sipas një deklarate të Presidencës së Egjiptit.
Ai rikonfirmoi mbështetjen e Egjiptit për ruajtjen e rolit qendror të OKB-së në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, si dhe bëri thirrje për përpjekje të koordinuara ndërkombëtare për të mbështetur organizatën në zgjidhjen e konflikteve përmes mjeteve paqësore.
Sisi theksoi gjithashtu nevojën për reformimin e Këshillit të Sigurimit në mënyrë që të pasqyrojë ekuilibrat ndërkombëtarë, duke përsëritur angazhimin e Egjiptit për reformë gjithëpërfshirëse dhe përfaqësim më të madh të Afrikës.
Presidenti egjiptian vlerësoi qëndrimet e Guterresit për çështjen palestineze dhe nevojën për një zgjidhje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse të saj.
Nga ana e tij, kreu i OKB-së mirëpriti përpjekjet e Egjiptit për konsolidimin e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza dhe vlerësoi rolin e Kajros në lehtësimin e hyrjes së ndihmave humanitare në enklavë dhe sigurimin e shpërndarjes së tyre te personat në nevojë.
“Paqja e qëndrueshme në rajon nuk mund të arrihet pa një zgjidhje të drejtë të çështjes palestineze, e cila do të mbetet çështja qendrore në Lindjen e Mesme derisa të arrihet një zgjidhje përfundimtare”, tha ai.
Guterres shprehu gjithashtu shqetësim të thellë për zhvillimet në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të marrë përsipër përgjegjësitë e saj për të ndalur shkeljet ndaj palestinezëve në Gaza dhe në Bregun Perëndimor.
Të dyja palët rikonfirmuan gjithashtu nevojën për të çuar përpara reformën e sistemit të OKB-së, përfshirë Këshillin e Sigurimit, në mënyrë që ai të jetë më përfaqësues, më i drejtë dhe më i aftë për t’iu përgjigjur në mënyrë efektive sfidave bashkëkohore ndërkombëtare.
Guterres mbërriti në Kajro të shtunën, në kuadër të konsultimeve diplomatike që synojnë uljen e tensioneve mes SHBA-së dhe Iranit dhe mbështetjen e një zgjidhjeje diplomatike të konfliktit, në bashkëpunim me Egjiptin dhe partnerët rajonalë e ndërkombëtarë.