Presidenti i Finlandës kërkon respektimin e ligjit ndërkombëtar pas veprimeve të SHBA-së në Venezuelë

Presidenti finlandez, Alexander Stubb, ka deklaruar se ndërkohë që udhëheqjes së Venezuelës i mungon legjitimiteti demokratik, të gjitha shtetet duhet të respektojnë ligjin ndërkombëtar pas veprimeve ushtarake të SHBA-së në vendin e Amerikës Latine që arrestuan presidentin Nicolas Maduro, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale të kompanisë amerikane X, Stubb tha se “regjimi i Maduros prej kohësh ka qenë i paligjshëm” dhe se “zgjedhjet në vitin 2024 ishin jashtëzakonisht të padrejta”. Ai tha se Finlanda e ka deklaruar më parë këtë qëndrim si “pjesë e BE-së” dhe se “Unioni gjithashtu ka vendosur sanksione ndaj Venezuelës”.
Por Stubb theksoi gjithashtu rëndësinë e ligjit ndërkombëtar.
“Megjithatë, të gjitha shtetet kanë përgjegjësi të respektojnë dhe të zbatojnë ligjin ndërkombëtar. Ruajtja e këtij parimi është në interesat jetësore të Finlandës. Kjo është gur themeli i politikës sonë të jashtme”, tha Stubb.
Finlanda, shtoi ai, po “monitoron nga afër situatën”.
Dje, Venezuela tha se SHBA-ja sulmoi instalime civile dhe ushtarake në disa shtete të vendit dhe më pas shpalli një emergjencë kombëtare.
Më vonë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, konfirmoi sulmin “në shkallë të gjerë” dhe se Maduro dhe bashkëshortja e tij ishin kapur dhe ishin larguar me avion nga vendit. Ai më vonë tha se SHBA-ja do ta “drejtojë” Venezuelën derisa të sigurohet një “tranzicion i sigurt” dhe do të rregullojë infrastrukturën e saj “të prishur” të naftës.
Sulmet erdhën pas disa muajsh presioni në rritje të SHBA-së ndaj Maduros, të cilin Washingtoni e akuzon për përfshirje në trafikun e drogës. Presidenti venezuelas i kishte mohuar këto pretendime dhe kishte shprehur gatishmëri për bisedime.