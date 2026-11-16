Presidenti i Indonezisë u kërkon falje Malajzisë dhe Singaporit për ndotjen nga zjarret

Presidenti i Indonezisë, Prabowo Subianto u ka kërkuar falje Malajzisë dhe Singaporit për ndikimin e zjarreve pyjore që kanë prekur vendet e rajonit muajt e fundit, njoftuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
“Indonezia ka luftuar me zjarret për gati katër muaj”, u tha Prabowo udhëheqësve të Shoqatës 11-anëtare të Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) gjatë Samitit të tyre të 49-të në Filipine të dielën.
“Tymi që kaloi kufijtë e Indonezisë ka prekur komunitetet në Malajzi dhe Singapor”, tha Prabowo duke kërkuar falje “në emër të qeverisë dhe popullit indonezian për ndikimin e zjarreve në Singapor dhe Malajzi”, raportoi Antara News.
“Megjithatë Indonezia ka bërë çmos për të adresuar problemin”, shtoi ai. Sipas tij, policia indoneziane po heton 104 kompani mbi përfshirjen e tyre të dyshuar në flakët.
“Qeveria ka zero tolerancë për kompanitë e përfshira në zjarre dhe po ndjek veprime ligjore kundër autorëve të dyshuar. Ne kemi hequr 17 koncesione kompanish. Njëzet e gjashtë kompani janë nën hetim, 11 janë akuzuar dhe 23 të tjera janë planifikuar të akuzohen. Gjithsej, policia po heton 104 kompani”, theksoi Prabowo.
Xhakarta mobilizoi 71 mijë zjarrfikës për të luftuar zjarret në pyje, të cilat vranë 16 njerëz dhe plagosën disa të tjerë. Dy helikopterë u zhdukën gjatë operacioneve të shuarjes së zjarrit, tha presidenti.
“Indonezia po ndryshon qasjen e saj ndaj zjarreve, duke u zhvendosur nga fokusi në shuarjen dhe zbutjen e zjarrit në parandalimin sistematik”, tha Prabowo duke shtuar se qeveria e tij po përgatitet të krijojë agjenci të re dhe të prezantojë programe për të forcuar parandalimin e zjarreve.