Presidenti i Iranit dënon sulmet SHBA-Izrael ndaj infrastrukturës energjetike, paralajmëron “pasoja të pakontrollueshme”

Presidenti i Iranit dënoi ashpër sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj infrastrukturës energjetike të vendit, duke paralajmëruar për “pasoja të pakontrollueshme” për mbarë botën, transmeton Anadolu.
“Veprime të tilla agresive nuk do t’i sjellin asgjë armikut sionisto-amerikan dhe mbështetësve të tij”, tha Masoud Pezeshkian në rrjetin social amerikan X.
“Kjo do ta ndërlikojë situatën dhe mund të ketë pasoja të pakontrollueshme, përmasat e të cilave mund të përfshijnë gjithë botën”, paralajmëroi ai.
Mediat iraniane raportuan për një sulm ajror të përbashkët SHBA-Izrael ndaj rezervuarëve të gazit në fushën Parsi Jugor të Iranit në qytetin jugor Asaluyeh të mërkurën, duke ndalur prodhimin në dy rafineri me një kapacitet të kombinuar prej rreth 100 milionë metrash kub në ditë.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar një ofensivë të përbashkët kundër Iranit që nga 28 shkurti, duke shkaktuar deri më tani rreth 1.300 viktima, përfshirë edhe udhëheqësin suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe ndërprerje në tregjet globale dhe aviacionin.