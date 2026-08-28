Presidenti i Kazakistanit shkarkon qeverinë pas zgjedhjeve të para parlamentare me sistemin e ri

Presidenti i Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev, nënshkroi të premten një dekret për shkarkimin e qeverisë pasi vendi i Azisë Qendrore mbajti zgjedhjet e para legjislative sipas një sistemi të ri parlamentar me një dhomë, transmeton Anadolu.
Dekreti u publikua nga shërbimi i shtypit presidencial kazak pas zgjedhjeve të së dielës për parlamentin e ri të vendit.
Sipas dekretit, kabineti do të vazhdojë të kryejë detyrat e tij deri në miratimin e një qeverie të re nga parlamenti, i njohur si Kurultai.
Zgjedhjet e fundjavës ishin të parat për Kurultai-n e ri 145 anëtarësh të Kazakistanit, i cili zëvendësoi ish-parlamentin dydhomësh pas miratimit të një kushtetute të re më parë këtë vit.