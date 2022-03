Presidenti i Kazakistanit urdhëroi modernizimin e ushtrisë me armë të teknologjisë së lartë

Presidenti i Kazakistanit, Kasim Comert Tokayev, udhëzoi Ministrinë e Mbrojtjes që të pajisë ushtrinë me armë të teknologjisë së lartë dhe të riorganizojë programin e përgatitjes së luftës me metoda moderne.

Sipas deklaratës së Presidencës, Tokayev u takua me përfaqësues të nivelit të lartë të forcave të sigurisë për të diskutuar mbi politikën e zhvillimit të ushtrisë.

Në takim, Tokayev udhëzoi Ministrinë e Mbrojtjes që të rimodernizojë forcat e armatosura, duke marrë parasysh kërcënimet ekzistuese për sigurinë ushtarake.

Duke nënvizuar se sistemi i komandës dhe kontrollit ushtarak duhet të përmirësohet me qasje digjitale, veçanërisht në këtë proces, Tokayev kërkoi që ushtria të pajiset me armë të teknologjisë së lartë dhe të riorganizohet programi i përgatitjes së luftës me metoda moderne. /trt