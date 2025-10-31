Presidenti i Kinës zhvillon bisedime me kryeministren e parë femër të Japonisë

Presidenti i Kinës, Xi Jinping, mbajti takimin e tij të parë me kryeministren e parë femër të Japonisë, Sanae Takaichi, raporton Anadolu.
Të dy udhëheqësit u takuan në Korenë e Jugut, në margjinat e një samiti të forumit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor në qytetin juglindor Gyeongju.
Takaichi postoi një foto të saj me Xi në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, duke deklaruar se kishte shkëmbyer përshëndetje me udhëheqësin kinez.
Takaichi u zgjodh kryeministrja e parë e Japonisë javën e kaluar.
Në fjalimin e saj të parë politik në parlamentin japonez, Takaichi tha se Kina ishte një “fqinj i rëndësishëm”, ndërsa ajo është zotuar të rrisë shpenzimet e mbrojtjes.
Në telefonatën e tyre të parë, ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi i kërkoi homologut të tij të ri japonez, Toshimitsu Motegi të bënte një “hap të parë të mirë” drejt angazhimit konstruktiv me Pekinin.
“Çështjet që lidhen me historinë dhe çështjen e Tajvanit mbështeten në themelet e marrëdhënieve dypalëshe dhe besimit themelor midis dy palëve”, tha Wang.
Ndërsa të dyja palët kanë pasur një të kaluar të vështirë, lidhjet dypalëshe janë përmirësuar me kalimin e viteve dhe tregtia midis Japonisë dhe Kinës u rrit në rreth 292.6 miliardë dollarë vitin e kaluar.