Presidenti i Koresë së Jugut bën thirrje për ushtri “të zgjuar” për shkak të nivelit të ulët të lindjeve

Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, bëri thirrje për rekrutim selektiv dhe një zhvendosje drejt një ushtrie më të vogël dhe të bazuar në teknologji, ndërsa vendi përballet me një shkallë lindjeje vazhdimisht të ulët, transmeton Anadolu.
“Ne duhet të prezantojmë rekrutimin selektiv dhe të ndjekim shpejt dhe plotësisht reformat e mbrojtjes që e transformojnë ushtrinë tonë në një ushtri të zgjuar, elitare dhe të fortë të përqendruar në pajisje dhe teknologji të përparuara”, tha Lee në një takim me ndihmësit e lartë në pallatin presidencial, sipas Agjencisë së Lajmeve Yonhap.
Lee tha se shkalla e ulët e lindjeve në Korenë e Jugut e bën të pamundur dhe të padëshirueshme mbajtjen e një “strukture ushtarake joefikase” që mbështetet shumë në personel dhe këmbësori.
“Ajo që është e rëndësishme në këtë proces është që ne ta ridizajnojmë sistemin në mënyrë që të rinjtë, të cilët janë shtylla kurrizore e mbrojtjes kombëtare, të mund të planifikojnë një jetë më të mirë për të ardhmen e tyre”, shtoi ai.
Koreja e Jugut kërkon që burrat e aftë për punë të shërbejnë të paktën 18 muaj në ushtri, ndërsa të tjerët mund të përjashtohen ose të detyrohen të kryejnë forma alternative të shërbimit.
Lee kërkoi politika për të siguruar që shërbimi ushtarak të ofrojë rrugë drejt punës dhe arsimit të mirë, duke i ndihmuar të rinjtë të ndërtojnë pasuri.
“Është një përgjegjësi e madhe e qeverisë të sigurohet që njerëzit të mos mendojnë se koha e tyre në ushtri është një humbje jete ose një humbje,” tha ai.
Vërejtjet e Lee vijnë ndërsa Ushtria e Koresë së Jugut kërkon të automatizojë më shumë operacione mirëmbajtjeje dhe logjistike duke përdorur inteligjencën artificiale, robotikën dhe sistemet autonome.
Muajin e kaluar, Marina e Koresë së Jugut testoi një robot humanoid që kryente detyrat e timonierit të një anijeje.