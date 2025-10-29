Presidenti i Libanit kërkon ndalimin e sulmeve izraelite në takim me përfaqësuesen amerikane

Presidenti Joseph Aoun ka kërkuar ndërprerjen e sulmeve izraelite që pothuajse çdo ditë shkaktojnë viktima në Liban, gjatë një takimi në Beirut me përfaqësuesen amerikane Morgan Ortagus.
Sulmet izraelite ndaj objektivave të Hezbollah janë intensifikuar pavarësisht armëpushimit dhe kanë shkaktuar vdekjen e më shumë se një duzine personash ditët e fundit.
Ortagus u bëri thirrje udhëheqësve libanezë që të shpejtojnë çarmatimin e Hezbollah dhe të shqyrtojnë bisedimet direkte me Izraelin, një çështje e ndjeshme dhe e ndarë në Liban. /mesazhi