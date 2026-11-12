Presidenti i Maldiveve riafirmon ndalimin e hyrjes së shtetasve me pasaporta izraelite

Presidenti i Maldiveve, Mohamed Muizzu, ka riafirmuar ndalimin e hyrjes në vend për personat që posedojnë pasaporta izraelite, duke theksuar se kjo masë do të mbetet në fuqi pa asnjë përjashtim.
Në një konferencë për media në Zyrën e Presidentit, Muizzu tha se legjislacioni i propozuar për emigracionin do të përcaktojë ndalim të pakushtëzuar të hyrjes për mbajtësit e pasaportave izraelite, pavarësisht ndryshimit të rrethanave.
Sipas një deklarate të zyrës së tij, presidenti ka bërë të qartë se personat me pasaporta izraelite nuk do të lejohen të hyjnë në Maldive në asnjë rrethanë. /mesazhi