Presidenti i Malit të Zi Milatoviq thekson ngritjen e nivelit të dialogut politik me Turqinë në “nivel strategjik”

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, theksoi se Mali i Zi dhe Turqia duan ta ngrenë nivelin e dialogut politik në një nivel strategjik, duke thënë: “Partneriteti me Turqinë është shumë i rëndësishëm për ne”.
Milatoviq iu përgjigj pyetjeve të Agjencisë Anadolu në kuadër të vizitës së tij në Turqi.
Ai tregoi se Turqinë e ka vizituar në kuadër të pritjes së organizuar në Stamboll të Turqisë me rastin e Ditës së Shtetësisë së Malit të Zi.
Presidenti malazez gjithashtu ka shprehur kënaqësinë për pjesëmarrjen e kryediplomatit turk Hakan Fidan në pritjen që kanë organizuar në Stamboll me rastin e Ditës së Shtetësisë së Malit të Zi.
Milatoviq vuri në dukje se pati një takim dypalësh me Ministrin Fidan para pritjes, duke shtuar se ata diskutuan shumë çështje, veçanërisht se si të përmirësohet dialogu politik midis dy vendeve.
Duke theksuar se Turqia dhe Mali i Zi janë dy vende mike dhe aleate, Milatoviq theksoi se të dy vendet janë partnerë të rëndësishëm strategjikë përmes dialogut politik dhe bashkëpunimit ekonomik.
Milatoviq deklaroi se kjo “tregon se forcimi i partneriteteve është shumë i rëndësishëm në një mjedis global gjithnjë e më të pasigurt”, duke shtuar: “Kjo është arsyeja pse partneriteti me Turqinë është shumë i rëndësishëm për ne”.
Do të krijohet një “këshill dialogu politik i nivelit të lartë” me marrëveshjen e partneritetit strategjik që do të nënshkruhet midis dy vendeve
Duke kujtuar takimin e tij me Presidentin turk, Recep Tayyip Erdoğan, gjatë vizitës së tij në Turqi vitin e kaluar, Milatoviq theksoi se vizita ishte një mundësi e shkëlqyer për të nënshkruar një “memorandum mirëkuptimi mbi partneritetin strategjik” midis dy vendeve.
Sipas tij, kjo është “niveli më i lartë që të dyja palët duan të arrijnë”. “Shpresoj që si rezultat i kësaj marrëveshjeje, e cila do të nënshkruhet së shpejti, kur Kryeministri i Malit të Zi (Milojko Spajiq) të vizitojë Turqinë në emër të qeverisë malazeze, ne do të krijojmë një iniciativë të përbashkët, një këshill dialogu politik të nivelit të lartë. Kjo do të jetë një platformë e rëndësishme ku do të diskutohen shumë çështje të ndryshme midis dy vendeve dhe ku do të diskutohen dhe zbatohen shumë mundësi të rëndësishme bashkëpunimi. Prandaj, ky është një tregues tjetër i dëshirës së të dyja palëve për të krijuar një marrëdhënie strategjike midis dy vendeve”, theksoi presidenti malazez.
“Turqia është një partner i rëndësishëm ekonomik për Malin e Zi”
Duke iu referuar vëllimit tregtar dhe qëllimeve të të dy vendeve, Milatoviq u shpreh:
“Turqia është një partner i rëndësishëm ekonomik për Malin e Zi. Ne kemi arritur tashmë një vëllim tregtar vjetor prej afërsisht 200 milionë eurosh. Qëllimi ynë është të arrijmë gjysmë miliardë euro në tregtinë dypalëshe midis dy vendeve tona brenda disa viteve të ardhshme. Unë besoj se ky është një objektiv ambicioz, duke pasur parasysh madhësinë e Malit të Zi. Megjithatë, unë besoj se është shumë i arritshëm dhe do t’u sjellë dobi të dy ekonomive”.
“Unë mendoj se gjatë viteve të fundit, ajo (Turqia) ka qenë investitori i dytë më i rëndësishëm në Malin e Zi çdo vit dhe që nga ky vit, besoj se është bërë numri një”, shtoi Milatoviq.
Milatoviq deklaroi se viti 2026 është një vit i rëndësishëm për Malin e Zi, pasi shënon 20-vjetorin e rifitimit të pavarësisë së vendit, duke shtuar: “Unë besoj se vizita e Presidentit Erdoğan në Malin e Zi do të jetë një tjetër pikë kthese në forcimin e lidhjeve tona dypalëshe”.
“Mali i Zi është një destinacion i rëndësishëm për shumë kompani turke”, tha presidenti malazez duke shtuar se dhjetëra mijëra kompani turke, të mëdha dhe të vogla, operojnë në fusha të ndryshme në Mal të Zi.
Ai tha gjithashtu se Mali i Zi ka hyrë në një cikël të madh investimesh në infrastrukturë, rrugë, hekurudha dhe ndërtim autostradash, duke shtuar se shumë kompani turke janë të interesuara në sektorin e transportit dhe energjisë së Malit të Zi, veçanërisht në energjinë e rinovueshme.
Milatoviq vuri në dukje lidhjen e shkëlqyer ajrore midis dy vendeve përmes Turkish Airlines (THY) dhe Air Montenegro, duke thënë: “Po shohim një rritje të numrit të turistëve turq që vizitojnë Malin e Zi dhe turistëve malazezë që vizitojnë Turqinë. Unë besoj se bashkëpunimi në turizëm është një tjetër rrugë për bashkëpunimin tonë ekonomik. Ekziston një shprehje, ‘Qielli është kufiri’. Unë besoj vërtet se qielli është kufiri në bashkëpunimin ekonomik midis Malit të Zi dhe Turqisë”.
“Ne e shohim rolin e Turqisë (në mjedisin gjeopolitik) si shumë konstruktiv”
Sipas tij në Turqi jeton një numër i konsiderueshëm i diasporës së Malit të Zi. “Është vlerësuar se afërsisht 300.000 njerëz me origjinë malazeze jetojnë aktualisht në Turqi, kryesisht si shtetas turq. Shumica e tyre jetojnë në Stamboll”, u shpreh ai, duke shtuar: “Unë besoj se diaspora malazeze në Turqi, përkatësisht diaspora ballkanike, është një urë e rëndësishme natyrore midis dy vendeve”.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje në lidhje me rolin e Turqisë në zgjidhjen e konflikteve globale, Milatoviq tha: “Në këtë mjedis gjeopolitik gjithnjë e më të pasigurt, në Mal të Zi ne e shohim rolin e Turqisë si shumë konstruktiv. Dhe besoj se ky nuk është vetëm perceptimi ynë në Mal të Zi, por edhe perceptimi i sinqertë i pothuajse të gjitha vendeve në Ballkanin Perëndimor”.
Duke kujtuar se Mali i Zi dhe Turqia janë aleatë të NATO-s, Milatoviq vuri në dukje se ky është një tjetër tregues i bashkëpunimit shumë të ngushtë midis dy vendeve.
“Synimi ynë është të bëhemi anëtare e Bashkimit Evropian deri në 2028”
Duke folur për anëtarësimin e vendit të tij në Bashkimin Evropian (BE), Milatoviq tha: “Mali i Zi është aktualisht vendi kandidat më i avancuar në procesin e aderimit në BE. Prandaj, shpresojmë të bëhemi shteti anëtar i ardhshëm i BE-së brenda pak viteve të ardhshme. Qëllimi ynë është të bëhemi anëtar i BE-së deri në vitin 2028. Unë besoj se kjo përfaqëson një rrugë të rëndësishme për bashkëpunim midis Malit të Zi dhe Turqisë përmes BE-së”.
“Unë besoj se gjithçka që po ndodh në skenën globale tani tregon se BE-ja dhe Turqia duhet të bashkëpunojnë edhe më ngushtë”, tha Milatoviq, duke shtuar se Lindja e Mesme është “një rajon shumë sfidues” dhe se “roli i Turqisë si një mbështetëse kryesore e stabilitetit në rajonin e Lindjes së Mesme” vlerësohet shumë në këtë kontekst.
Nga ana tjetër, ai theksoi gjithashtu se Mali i Zi dhe Turqia ndajnë të njëjtin vizion se sistemi i Kombeve të Bashkuara (OKB) duhet të ristrukturohet për të reflektuar gjendjen aktuale.
Duke vënë në dukje se Evropa po përballet me dy kriza të mëdha në fqinjët e saj, Ukrainë dhe Gaza, Milatoviq deklaroi se ata kanë disa pikëpamje të përbashkëta me Turqinë për këtë çështje.
Milatoviq theksoi se NATO është një nga tre shtyllat e politikës së jashtme të vendit të tij, duke shtuar: “Si Mali i Zi ashtu edhe Turqia shihen si aktorë konstruktivë në stabilitetin rajonal”.
Presidenti i Malit të Zi, duke theksuar angazhimin e tyre ndaj multilateralizmit, tha: “Ne të gjithë jemi pjesë e kësaj bote të vetme. Ne duam që kjo botë të jetë në gjendje të zgjidhë krizën humanitare, krizën e ndryshimeve klimatike dhe t’i adresojë problemet globale në mënyrë më efikase dhe efektive. Dhe ky është gjithashtu një qëndrim që e ndajmë me Turqinë”.