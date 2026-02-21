Presidenti i Rumanisë ofron evakuimin e 1.000 fëmijëve nga Gaza, mbështet planin e paqes të Trumpit

Të enjten presidenti rumun, Nicusor Dan, tha se vendi i tij është gati të evakuojë 1.000 fëmijë nga Gaza për trajtim në spitalet rumune dhe të kontribuojë në rindërtimin e institucioneve kryesore civile, ndërsa udhëheqësit u mblodhën në Washington DC për takimin inaugurues të Bordit të Paqes të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Dan e hapi fjalimin e tij duke falënderuar Trumpin për thirrjen e takimit dhe për udhëheqjen e tij, duke e përshkruar iniciativën si “një plan paqeje që ka qenë gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm”, dhe për “përpjekjet dhe rezultatet e tij në pjesë të tjera të botës”.
“Mendoj se të gjithë dëshirojnë paqe, stabilitet dhe prosperitet në Gaza”, shtoi ai, duke theksuar “pyetja është se si të veprohet”.
Në frontin humanitar, Dan tha se Rumania është e përgatitur të rrisë numrin e fluturimeve për të evakuuar fëmijët e sëmurë nga Gaza për trajtim në spitalet rumune, duke thënë se vendi tashmë ka kryer operacione të ngjashme dhe mund të ofrojë mbështetje për deri në 4.000 anëtarë të familjeve.
Ai shtoi se Rumania ka ekspertizë të fortë në sistemet e reagimit ndaj emergjencave, duke përfshirë shërbimet e ambulancës dhe zjarrfikësve, dhe mund të ndihmojë në rindërtimin e këtyre sistemeve duke siguruar infrastrukturën dhe pajisjet e nevojshme.
Presidenti rumun shtoi se Rumania “po ofron tashmë disa bursa për studentët palestinezë” dhe mund ta zgjerojë programin, ndërkohë që ndihmon gjithashtu “në rindërtimin dhe rinovimin e shkollave në Gaza”.
Duke theksuar mbështetjen institucionale si kontributin më të rëndësishëm, Dan tha se Rumania ka përvojë të mëparshme në rindërtimin e institucioneve kryesore shtetërore, duke përfshirë policinë, sistemin e drejtësisë dhe administratën publike në pjesë të tjera të botës, dhe është gati të ofrojë ekspertë dhe trajnerë për të ndihmuar në përpjekje të ngjashme në Gaza.
Ai theksoi gjithashtu se Rumania ka “marrëdhënie tradicionalisht të mira me popullin hebre dhe me popullin palestinez”, të cilat, sipas tij, do të ndihmonin në avancimin e përpjekjeve drejt paqes.