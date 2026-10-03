Presidenti i Somalisë: Nuk do ta pranojmë praninë izraelite në asnjë rrethanë

Somalia nuk do ta pranojë praninë izraelite në vend “në asnjë rrethanë” dhe do t’i kundërshtojë përpjekjet për ta përfshirë në krizat e Lindjes së Mesme, tha presidenti Hassan Sheikh Mohamud në një intervistë për Al Jazeera.
Mohamud tha se Izraeli po planifikon të krijojë një bazë detare në Berbera dhe të përdorë aeroportin e qytetit, duke pretenduar se synimi është afrimi me shtetet e Gjirit dhe Iranin.
Berbera është qytet port në bregdetin e Gjirit të Adenit, në Somaliland, territor që vetëqeveriset dhe që Somalia e konsideron pjesë të saj. Izraeli e njohu Somalilandin vitin e kaluar.
Presidenti somalez tha se vendi i tij do t’u rezistojë lëvizjeve izraelite dhe e përshkroi Izraelin si një “forcë destabilizuese” që, sipas tij, nuk respekton të drejtën ndërkombëtare.
Mohamud kritikoi gjithashtu njohjen e Somalilandit nga Izraeli, duke theksuar se asnjë shtet tjetër nuk e ka njohur këtë territor.
Lufta kundër grupeve të armatosura
Presidenti tha se SHBA-ja mbetet partneri më i rëndësishëm i Somalisë në luftën kundër grupeve të armatosura. Ai deklaroi se grupi al-Shabab nuk ka prani në qytetet kryesore të vendit, ndërsa grupi vazhdon të kontrollojë zona në pjesë të Somalisë jugore dhe qendrore.
Mohamud tha gjithashtu se marrëdhëniet me Etiopinë janë të mira dhe se Somalia nuk kundërshton që Etiopia të sigurojë qasje në det përmes përdorimit të porteve somaleze për qëllime ekonomike.
Mohamud kritikon edhe Huthit
Presidenti somalez akuzoi gjithashtu grupin Huthi në Jemen se po destabilizon rajonin dhe po pengon lundrimin në ngushticën Bab al-Mandeb, një nga rrugët kryesore detare të tregtisë ndërkombëtare.
Ai i bëri këto deklarata ndërsa Huthit po përpiqen të forcojnë kontrollin e tyre në zonat bregdetare të Detit të Kuq dhe kanë intensifikuar përplasjet me forcat qeveritare të Jemenit. /mesazhi